Спасла шестилетнюю девочку, была в коме 12 дней и работает с психологом: Екатерине Тышкевич 31 год, как живет актриса
Актрисе Екатерине Тышкевич 18 сентября исполняется 31 год. За время своей карьеры она успела сыграть десятки заметных ролей, завоевать любовь зрителей и пройти через личные испытания, которые обсуждали в прессе не меньше, чем её работы на экране. Как складывался путь артистки и чем она живёт сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Екатерины Тышкевич: начало пути и стремительный успехЕкатерина Игоревна Тышкевич родилась 18 сентября 1994 года в Одессе. Родители будущей актрисы были потомственными медиками: мать — невропатолог, отец — кардиолог. Однако дочь выбрала иной путь. Уже в десять лет она твёрдо знала, что хочет стать актрисой.
С раннего возраста Екатерина участвовала в школьных спектаклях и занималась в театральном кружке. После окончания школы отправилась в Киев и поступила в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Первые роли и признаниеАктёрская карьера Тышкевич началась ещё в студенческие годы. На второй год работы в кино она получила роль в сериале «Бессмертник», где сумела раскрыть драматический потенциал героини. Работа оказалась настолько насыщенной, что актрисе пришлось самостоятельно выполнять сцены драк. Во время съёмок Екатерина получила травму — поранила ногу осколком бокала.
Вскоре Тышкевич получила новую звёздную роль — в драме Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Ей предстояло сыграть сразу двух персонажей: простую и скромную девушку Катю и её дерзкую дочь Машу. Ради съёмок актрисе пришлось похудеть на 8 кг. Её партнёром по картине стал актёр Антон Батырев.
Кроме того, на съёмочной площадке не обошлось без происшествий: шестилетняя актриса Ефросиния Мельник, игравшая дочь главных героев, чуть не утонула в море. Екатерина бросилась на помощь и спасла девочку, при этом сама получила порезы от ракушек.
В 2019 году на экраны вышло сразу несколько проектов с участием актрисы, в том числе «Цвет страсти» и «Верная подруга», где она исполнила главные роли.
Интересным опытом для Тышкевич стала работа в популярном проекте «Женский доктор-5», где она сыграла акушера-гинеколога. Вдохновением для этой роли послужила профессия её матери-невропатолога. По признанию актрисы, именно после этих съёмок она перестала бояться брать на руки маленьких детей.
Болезнь и проблемы со здоровьемС 20 лет Екатерина страдала от сильных головных болей, которые врачи долго не могли объяснить. Лишь позже выяснилось, что у неё диагностировано «соматоформное расстройство нервной системы», связанное с родовой травмой и лёгкой формой ДЦП. Дополнительным ударом стала смерть любимой бабушки, что спровоцировало ухудшение состояния.
Помимо головных болей, у Тышкевич появилось расстройство пищевого поведения. Актриса стала постоянным пациентом психолога и проходила терапию. В 2023 году она официально приостановила карьеру. Набор веса, нервные расстройства и регулярные приступы мигрени не позволяли вернуться к работе в кадре.
Нетрадиционное лечение и комаПереломным моментом стала поездка на Бали. Там Екатерина занималась медитациями и молитвами, что дало положительный эффект. Однако в прошлом году её вновь настигло тяжёлое испытание: актриса оказалась в реанимации с диагнозом «сепсис». Инфекция попала в организм при установке капельницы.
Врачи ввели Екатерину в медикаментозную кому. 12 дней она находилась в этом состоянии, а затем ее успешно вывели и девушка пошла на поправку. Позже актрису выписали и Тышкевич проходила реабилитацию в домашних условиях. Она лечилась медикаментозно, продолжает психотерапию и постепенно возвращается к привычной жизни. Поклонники надеются, что актриса сумеет окончательно поправить здоровье и снова появится на экранах.
Личная жизнь Екатерины ТышкевичСвоего мужа актриса встретила на съёмках сериала «Бессмертник». Им стал актёр Валентин Томусяк, который старше Екатерины на 11 лет. Отношения начались по инициативе самой Тышкевич, а спустя пять лет пара узаконила союз.
Сегодня супруги счастливы в браке. Екатерина отмечает, что муж похож на её дедушку — он такой же заботливый, спокойный и надёжный. Валентин поддерживает жену даже в самые тяжёлые моменты. Детей в семье пока нет, так как здоровье актрисы пока не позволяет.