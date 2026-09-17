Спасла тонущую девочку, была в коме и имеет лёгкую форму ДЦП: как сегодня живёт актриса Екатерина Тышкевич и почему она пропала с экранов?
Актрисе Екатерине Тышкевич 18 сентября исполняется 32 года. За время своей карьеры она успела сыграть десятки заметных ролей, завоевать любовь зрителей и пройти через личные испытания, которые обсуждали в прессе не меньше, чем её работы на экране. Как складывался путь артистки и чем она живёт сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Екатерины Тышкевич: начало пути и стремительный успех
Екатерина Игоревна Тышкевич родилась 18 сентября 1994 года в Одессе. Родители будущей актрисы были потомственными медиками: мать — невропатолог, отец — кардиолог. Однако дочь выбрала иной путь. Уже в десять лет она твёрдо знала, что хочет стать актрисой.
С раннего возраста Екатерина участвовала в школьных спектаклях и занималась в театральном кружке. После окончания школы девушка отправилась в Киев и поступила в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Первые роли и признание
Актёрская карьера Тышкевич началась ещё в студенческие годы. На второй год работы в кино она получила роль в сериале «Бессмертник», где сумела раскрыть драматический потенциал героини. Работа оказалась настолько насыщенной, что актрисе пришлось самостоятельно выполнять сцены драк. Во время съёмок Екатерина получила травму, поранив ногу осколком бокала.
Вскоре Тышкевич получила новую звёздную роль, сыграв в драме Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Ей предстояло исполнить роли сразу двух персонажей: простой и скромной девушки Кати и её дерзкой дочери Маши. Ради съёмок актрисе пришлось похудеть на 8 кг. Её партнёром по картине стал актёр Антон Батырев.
Кроме того, на съёмочной площадке не обошлось без происшествий: шестилетняя актриса Ефросиния Мельник, игравшая дочь главных героев, чуть не утонула в море. Екатерина бросилась на помощь и спасла девочку, при этом сама получила порезы от ракушек.
В 2019 году на экраны вышло сразу несколько проектов с участием актрисы, в том числе «Цвет страсти» и «Верная подруга», где она исполнила главные роли.
Интересным опытом для Тышкевич стала работа в популярном проекте «Женский доктор-5», где она сыграла акушера-гинеколога. Вдохновением для этой роли послужила профессия её матери-невропатолога. По признанию актрисы, именно после этих съёмок она перестала бояться брать на руки маленьких детей.
Болезнь и проблемы со здоровьем
С 20 лет Екатерина страдала от сильных головных болей, которые врачи долго не могли объяснить. Лишь позже выяснилось, что у неё диагностировано «соматоформное расстройство нервной системы», связанное с родовой травмой и лёгкой формой ДЦП. Дополнительным ударом стала смерть любимой бабушки, спровоцировавшая ухудшение состояния.
Помимо головных болей, у Тышкевич появилось расстройство пищевого поведения (РПП). Актриса стала постоянным пациентом психолога и проходила терапию. В 2023 году она официально приостановила карьеру. Набор веса, нервные расстройства и регулярные приступы мигрени долгое время не позволяли ей вернуться в кадр.
Нетрадиционный методы лечения и кома
Переломным моментом стала поездка на Бали. Там Екатерина занималась медитациями и молитвами, что дало положительный эффект. Однако в 2024 году её вновь настигло тяжёлое испытание: актриса оказалась в реанимации с диагнозом «сепсис». Инфекция попала в организм при установке капельницы.
Врачи ввели Екатерину в медикаментозную кому. 12 дней она находилась в этом состоянии, а затем ее успешно вывели, и девушка пошла на поправку. Позже актрису выписали и Тышкевич проходила реабилитацию в домашних условиях. Она лечилась медикаментозно, продолжала психотерапию и постепенно вернулась к привычной жизни. Поклонники надеются, что актриса сумеет окончательно поправить здоровье и снова появится на экранах.
Личная жизнь Екатерины Тышкевич
Своего мужа актриса встретила на съёмках сериала «Бессмертник». Им стал актёр Валентин Томусяк, который старше Екатерины на 11 лет. Отношения начались по инициативе самой Тышкевич, а спустя пять лет пара узаконила союз.
Сегодня супруги счастливы в браке. Екатерина отмечает, что муж похож на её дедушку — он такой же заботливый, спокойный и надёжный. Валентин поддерживает жену даже в самые тяжёлые моменты. Детей в семье пока нет, поскольку здоровье актрисы этого не позволяет.