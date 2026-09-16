Умер заслуженный артист России из сериала «Невский»: причины смерти
Актер Геннадий Спириденков умер из-за оторвавшегося тромба
Причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб, спровоцированный желудочно-кишечным кровотечением. Об этом РИА Новости сообщила дочь артиста Светлана Спириденкова.
По ее словам, инцидент произошел во время спектакля: артист потерял сознание на сцене. Ни зрители, ни коллеги не сразу поняли, что случилось. Спектакль был завершен, а у Спириденкова началось желудочно-кишечное кровотечение.
«Ему вызвали реанимацию, его пытались откачать дефибриллятором, стабилизировали и отвезли в Мариинскую больницу. Начали капать кровь, чтобы поднять гемоглобин, упал из-за кровотечения, но в 5.30 утра у него оторвался тромб», — прокомментировала собеседница.
Геннадий Спириденков родился в 1956 году. В 1981 году окончил ЛГИТМиК, где его педагогом был Корогодский. В 1980-х годах служил в Ленинградском ТЮЗе, а в 1993 году вошел в труппу Петербургского театра миниатюр. Также работал в «Петербургконцерте» артистом разговорного жанра и служил в Санкт-Петербургском театре «Комедианты».
На счету артиста более 50 ролей в фильмах и сериалах. Среди них: «Улицы разбитых фонарей» (1999), «Тайны следствия» (2007), «Агент особого назначения-3» (2012), «Невский» (2014), «Селфи на память» (2019) и другие.