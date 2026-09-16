Умер заслуженный артист России из сериала «Невский»: причины смерти

16 сентября 2026, 20:06

Актер Геннадий Спириденков умер из-за оторвавшегося тромба

Геннадий Спириденков (Фото: кадр из сериала «Невский» (2014-2015)

Причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб, спровоцированный желудочно-кишечным кровотечением. Об этом РИА Новости сообщила дочь артиста Светлана Спириденкова.





По ее словам, инцидент произошел во время спектакля: артист потерял сознание на сцене. Ни зрители, ни коллеги не сразу поняли, что случилось. Спектакль был завершен, а у Спириденкова началось желудочно-кишечное кровотечение.





«Ему вызвали реанимацию, его пытались откачать дефибриллятором, стабилизировали и отвезли в Мариинскую больницу. Начали капать кровь, чтобы поднять гемоглобин, упал из-за кровотечения, но в 5.30 утра у него оторвался тромб», — прокомментировала собеседница.