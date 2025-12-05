05 декабря 2025, 12:21

6 декабря одному из самых известных российских тиктокеров Дане Милохину исполняется 24 года. Блогер, который в 2020 году занял шестую строчку первого рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых тиктокеров России, за последние годы пережил стремительный взлёт, череду публичных скандалов и эмиграцию. О том, как сейчас живет Даня Милохин и почему уехал из России — в материале «Радио 1».





Биография Дани Милохина: ранние годы и жизнь в детдоме

«Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом. Мне тогда было три года. Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций», — рассказывал Милохин.

Усыновление и подростковые годы

«Мы были готовы взять детей. Понимали, что будет непросто, но примером нам стали мои родители, у них уже на попечении были ребята из детского дома», — говорил Дмитрий.

«Мы из супермаркетов выносили курицу, хлеб. Очень много всего. Это целое искусство, там свои фишки. Думаю, мои опекуны не были готовы к таким проблемам. Они этого даже не ожидали», — признавался блогер.

«Мы иногда переписываемся, когда мне, например, нужны какие-то документы. Но когда они мне пишут типа "Дань, привет. Как дела?", — меня это как будто не цепляет. Мне не станет легче, если я с ними поговорю», — объяснил тиктокер.

Первые шаги в блогинге

«Начал обманывать людей на деньги: продавать рекламу и не делать ее, и на вырученные деньги покупать запрещенное», — признавался Милохин.

Путь к популярности: TikTok и резкий рост аудитории

Карьера в TikTok: сотрудничество и рейтинги Forbes

Dream Team House: один из первых тикток-хаусов России

«Вместе с другом мы подумали: "А давай не украдем эту идею, а создадим аналог!". Мы взяли тиктокеров, которые нравятся исключительно нам. Живем вдесятером в четырехэтажном доме», — рассказывал тиктокер.

Музыкальная карьера Милохина: дуэты с Басковым и Тимати

Телевизионные проекты и работа в кино

«Считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — объяснял он.

Личная жизнь Дани Милохина

«Люблю ее до сих пор, любил ее. Ну переписывался с проституткой какой-то, ну ублажал себя… С удовольствием сделал бы Юлю опять счастливой, но ей не нужно этого от меня», — признавался Милохин.

«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предает самый близкий тебе человек. Когда тебе изменяют, это больно. Когда ты перестаешь чувствовать себя сексуальной, интересной…», — говорила Гаврилина.

Скандалы с Даней Милохиным

Отказ во въезде на Украину

Исполнение гимна Украины в прямом эфире

Конфликт с Первым каналом и музыкальный дисс

«Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты-я на льду — это было красиво», — подчеркнул он.

Призыв в армию и реакция общественных деятелей

Даня Милохин сегодня

«Я зря потерял коннект с Россией. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег. А звезда я там до сих пор, надеюсь!» — сказал он в интервью «КП».