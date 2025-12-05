Спел гимн Украины, уехал из России и работает в доставке: как живет звезда TikTok Даня Милохин и что известно о его конфликте с Первым каналом?
6 декабря одному из самых известных российских тиктокеров Дане Милохину исполняется 24 года. Блогер, который в 2020 году занял шестую строчку первого рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых тиктокеров России, за последние годы пережил стремительный взлёт, череду публичных скандалов и эмиграцию. О том, как сейчас живет Даня Милохин и почему уехал из России — в материале «Радио 1».
Биография Дани Милохина: ранние годы и жизнь в детдомеБудущий артист появился на свет 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Он стал вторым ребёнком в семье: за год до него родился брат Илья. С ранних лет мальчики столкнулись с серьёзными трудностями: биологический отец ушёл из семьи, узнав о второй беременности супруги, а спустя несколько лет их мать обратилась в органы опеки, не справляясь с воспитанием двоих сыновей. Она попросила определить их в детский дом.
Когда Илье и Даниле было четыре и три года, братья оказались в интернате.
«Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом. Мне тогда было три года. Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций», — рассказывал Милохин.
Усыновление и подростковые годыВ 13 лет жизнь братьев изменилась — их усыновила семья Тюленевых, в которой уже воспитывались пятеро детей. Приёмный отец Дмитрий Тюленев позже говорил, что они с женой понимали, что будет непросто, но сознательно решились на этот шаг.
«Мы были готовы взять детей. Понимали, что будет непросто, но примером нам стали мои родители, у них уже на попечении были ребята из детского дома», — говорил Дмитрий.Юность Милохина была непростой. Он рано попробовал алкоголь, часто стал попадать в неприятности, занимался мелкими кражами из супермаркетов, сбегал из дома, конфликтовал с приёмными родителями.
«Мы из супермаркетов выносили курицу, хлеб. Очень много всего. Это целое искусство, там свои фишки. Думаю, мои опекуны не были готовы к таким проблемам. Они этого даже не ожидали», — признавался блогер.Через год после усыновления семья переехала в Анапу, а затем — в станицу Гостагаевскую. Илью и Даню определили в колледж, однако Милохин учиться не хотел и открыто говорил об этом родителям. В итоге он бросил учёбу, устроился официантом и в 16 лет ушёл жить к друзьям.
Именно в это время на его теле начали появляться первые татуировки. Их ему делал товарищ, который только учился набивать рисунки.
Милохин отмечал, что благодарен приемным родителям. Он считает, что если бы не они, то его жизнь сложилась бы по-другому. Однако, по словам блогера, они так и не смогли дать ему семью.
«Мы иногда переписываемся, когда мне, например, нужны какие-то документы. Но когда они мне пишут типа "Дань, привет. Как дела?", — меня это как будто не цепляет. Мне не станет легче, если я с ними поговорю», — объяснил тиктокер.
Первые шаги в блогингеВ подростковом возрасте Милохин начал осваивать соцсети: выкладывал фото во «ВКонтакте» — кадры с друзьями, селфи, шуточные снимки. К 17 годам набрал около 2000 подписчиков. Позже завёл Instagram*, где продавал рекламу за 100 рублей.
«Начал обманывать людей на деньги: продавать рекламу и не делать ее, и на вырученные деньги покупать запрещенное», — признавался Милохин.
Путь к популярности: TikTok и резкий рост аудиторииАккаунт в TikTok Даня создал в начале 2019 года. Видеосервис тогда только начинал захватывать российскую аудиторию. Меньше чем за год Милохин набрал более 7,6 млн подписчиков и стал одним из самых популярных тиктокеров страны.
Елена Тюленева, его приёмная мать, объясняла успех сына тем, что он «настоящий» и яркий, способный привлекать внимание искренностью. В 18 лет Милохин забрал положенные выпускнику детдома выплаты — 200 тысяч рублей — и переехал в Москву.
Карьера в TikTok: сотрудничество и рейтинги ForbesРаботая официантом, Даня продолжал снимать короткие ролики. В 2020 году его заметил основатель агентства WildJam Ярослав Андреев и предложил сотрудничество. Агентство взяло на себя переговоры с брендами, и рекламные контракты начали увеличиваться.
Контент Милохина был разноформатным — танцы, мини-скетчи, бытовая самоирония. Иногда он посвящал ролики приёмной матери.
В конце 2020 года Forbes поставил его на шестое место среди самых высокооплачиваемых тиктокеров России. В 2022 году он занял седьмую позицию в рейтинге инфлюенсеров Romir Influence Ranking. На сентябрь 2023 года в TikTok у него было более 17,4 млн подписчиков.
Dream Team House: один из первых тикток-хаусов РоссииВ марте 2020 года Даня стал одним из создателей первого российского тикток-хауса Dream Team House. Это был формат, в котором группа молодых блогеров живёт вместе и снимает контент почти нон-стоп. Идея была вдохновлена американским Hype House.
«Вместе с другом мы подумали: "А давай не украдем эту идею, а создадим аналог!". Мы взяли тиктокеров, которые нравятся исключительно нам. Живем вдесятером в четырехэтажном доме», — рассказывал тиктокер.Проект стремительно рос: аккаунт собрал более 6 млн подписчиков. В дом приезжали звёзды шоу-бизнеса — Дима Билан, Клава Кока, Ольга Бузова, Андрей Малахов. В 2022 году Милохин объявил, что покидает Dream Team по собственному желанию.
Музыкальная карьера Милохина: дуэты с Басковым и ТиматиПараллельно с TikTok блогер начал развивать музыкальное направление. Его дебютная песня «Я дома» вышла весной 2020 года и стала саундтреком самоизоляции: видео на YouTube собрало 6 млн просмотров. Следом появился трек «Ты со мной».
Затем Даня выпустил трек «Хавчик» с Тимати и Джиганом. После релиза исполнителей пригласил Иван Ургант. Осенью 2020 года он записал хит «Дико тусим» вместе с Николаем Басковым — клип собрал около 77 млн просмотров.
В апреле 2021 года вышел дебютный альбом, куда вошла композиция «Лисичка». Позже вышли коллаборации с Escape и группой «Мумий Тролль».
Телевизионные проекты и работа в киноМилохин активно появлялся на телевидении: участвовал в экстремальном шоу «Фактор страха», позже — в «Полном блэкауте». Также он принял участие в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. В 2021 году дуэт занял третье место и получил приз зрительских симпатий.
В 2022 году пара вернулась в шоу, однако спустя несколько выпусков артист неожиданно объявил, что покидает шоу и улетает в Дубай. Он пояснил своё решение эмоциональным выгоранием: по словам блогера, у него «не осталось сил».
«Считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — объяснял он.Продюсер проекта Илья Авербух резко раскритиковал поступок Милохина, назвав его «не слишком честным». По словам Авербуха, усталость и профессиональное выгорание — нормальное явление, но работа в таких условиях всё равно должна продолжаться.
Последствия ухода оказались серьёзными: рекламодатели отказались от контрактов, находившихся на стадии подготовки, а многие коллеги по индустрии публично отстранились от блогера.
В 2022 году принял участие в озвучке мультфильмов «Финник» и «Мия и я: Легенда Сентопии», а также сыграл одну из главных ролей в сериале «Классная Катя».
Личная жизнь Дани МилохинаВ 2020 году он встречался с блогершей Юлией Гаврилиной. Пара выглядела гармонично и была одной из самых обсуждаемых в TikTok-сообществе. Они много раз расставались, после чего вновь сходились. Однако известно, что блогер изменил девушке.
«Люблю ее до сих пор, любил ее. Ну переписывался с проституткой какой-то, ну ублажал себя… С удовольствием сделал бы Юлю опять счастливой, но ей не нужно этого от меня», — признавался Милохин.Измена Милохина стала ударом для Юли. В социальных сетях она делилась своими эмоциями после расставания. Девушка отмечала, что ей очень больно от предательства близкого человека.
«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предает самый близкий тебе человек. Когда тебе изменяют, это больно. Когда ты перестаешь чувствовать себя сексуальной, интересной…», — говорила Гаврилина.После участия в «Ледниковом периоде» интернет оброс слухами о романе Дани и его партнёрши по шоу Евгенией Медведевой. Однако оба отрицали отношения, подчёркивая, что их связывает только дружба.
В 2022 году Милохин встречался с блогершей Катей Толстопятовой, известной как Айм Катюша. Пара снимала совместные ролики и путешествовала, но вскоре рассталась. Даня признавал, что разрыв произошёл по его вине.
В 2025 году стало известно о его новом романе: избранницей стала 21-летняя блогер Дарина Зеленская из Киева. Пара не стремится афишировать отношения, но Зеленская время от времени публикует совместные фото в соцсетях.
Скандалы с Даней Милохиным
Отказ во въезде на Украину
9 января 2022 года Даня Милохин попытался прилететь в Киев рейсом из Стамбула, однако украинские пограничники не допустили его на территорию страны. Блогера задержали прямо в аэропорту, после короткой проверки развернули обратно. Позже стало известно, что Милохин не смог убедительно объяснить цель своего визита, из-за чего ему и отказали во въезде.
Исполнение гимна Украины в прямом эфире
В ноябре 2022 года Милохин вместе с украинским блогером Артуром Бабичем попытался исполнить гимн Украины в эфире прямой трансляции. Этот эпизод вызвал масштабную волну критики в его адрес. После скандала тиктокер переехал в США — туда, куда ранее продюсеры перевезли участников Dream Team. При этом он настаивал, что не планирует эмигрировать и рассчитывает скоро вернуться в Россию.
Конфликт с Первым каналом и музыкальный дисс
После резкого ухода из «Ледникового периода» Милохин выпустил трек, в котором жёстко высказался о Первом канале и о своём участии в проекте. В песне он намекнул, что оказался в телешоу почти случайно — «затусил с Николаем Басковым» и «не заметил, как оказался на дне».
В этой же композиции блогер публично признался в чувствах к Евгении Медведевой, заявив, что их совместное выступление на льду было «красивым моментом», несмотря на конфликты.
«Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты-я на льду — это было красиво», — подчеркнул он.Финальная часть трека содержала резкие реплики в адрес Первого канала, который Милохин сравнил с «бывшей», заинтересованной в нём лишь из-за его популярности.
Призыв в армию и реакция общественных деятелей
В сентябре 2023 года Милохин на несколько дней прилетел в Россию. После этого директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогера необходимо призвать в армию — якобы это поможет его «патриотическому воспитанию». Похожие требования озвучили телеведущий Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Елена Драпеко.
Милохин вскоре покинул страну, однако позже по адресам его приёмной семьи в Анапе и бывшего тикток-хауса в Краснодаре начали приходить повестки. Осенью 2023 года в интервью блогер признался, что испугался возможной отправки на службу, поэтому улетел в Дубай.
Даня Милохин сегодняПоследние три года Милохин проживает в Объединённых Арабских Эмиратах. После переезда он лишился значительной части рекламных контрактов, и его доходы заметно сократились. Сам он признавался, что на его ИП осталось около 70 тысяч рублей, а на банковских картах — примерно 400 тысяч суммарно.
В мае 2024 года появилось сообщение о долге блогера перед налоговой службой — 35 тысяч рублей. Финансовые сложности стали одной из ключевых тем, обсуждаемых вокруг Милохина после его отъезда.
Сегодня, по словам Милохина, он работает в Дубае курьером по доставке еды.
«Я зря потерял коннект с Россией. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег. А звезда я там до сих пор, надеюсь!» — сказал он в интервью «КП».Кроме того, блогер продолжает активно путешествовать по Европе.