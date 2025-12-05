Московским городским судом рассмотрен спор Прилучного с его бывшей супругой
Московский городской суд подтвердил решение Головинского районного суда по делу Павла Прилучного и Агаты Дранго. Он отклонил требования актера об изменении соглашения о месте жительства их ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мужчина хотел, чтобы Тимофей жил с ним, а также просил пересмотреть условия по алиментам. Однако апелляционная инстанция решила оставить мальчика с матерью.
В августе 2024 года сын Павла и Агаты поехал в гости к отцу. Он тепло попрощался с мамой и сестричкой Мией, но домой так и не вернулся. Ребенок неожиданно заявил, что хочет остаться с папой. Прилучный даже нанял охрану, чтобы защитить сына, и добраться до него стало непросто. В октябре 2024 года суд решил, что Тимофей должен вернуться к матери.
