Московским городским судом рассмотрен спор Прилучного с его бывшей супругой

05 декабря 2025, 09:00

Павел Прилучный и Агата Дранго (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московский городской суд подтвердил решение Головинского районного суда по делу Павла Прилучного и Агаты Дранго. Он отклонил требования актера об изменении соглашения о месте жительства их ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.