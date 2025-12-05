Рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистский выкрик на концерте

05 декабря 2025, 09:50

Рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тыс. рублей за лозунг в поддержку АУЕ*

Георгий Гергерт (Icegergert) (Фото: Инстаграм** @iceicegergert)

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Георгия Гергерта (известен под псевдонимом Icegergert) за выкрикивание на своем концерте лозунгов, связанных с запрещенным экстремистским движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Об этом сообщает ТАСС.