Рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистский выкрик на концерте
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Георгия Гергерта (известен под псевдонимом Icegergert) за выкрикивание на своем концерте лозунгов, связанных с запрещенным экстремистским движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Об этом сообщает ТАСС.
Столичная прокуратура в ходе проверки установила, что 26 октября на концерте на Ленинградском проспекте рэп-исполнитель Гергерт произнес лозунг, который, по мнению экспертов, направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, способствуя формированию у аудитории положительного восприятия преступной среды. Лингвистическое исследование показало, что фраза, произнесенная Гергертом, связана с криминальной субкультурой и тюремным образом жизни и имеет положительную оценку лиц, относящихся к запрещенной организации.
Сам Гергерт признал свою вину в правонарушении, а прокуратура попросила назначить именно такое наказание.
