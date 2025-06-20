Спорит и раздражается: как живет 14-летняя дочь Ани Лорак от красавца-турка и почему не ладит с матерью
Ани Лорак оказалась в центре внимания не только благодаря карьере, но и личной жизни. Сегодня певица активно выступает и воспитывает 14-летнюю дочь Софию. «Радио 1» расскажет, как изменилась жизнь артистки после развода, кто её новый избранник и с какими трудностями она сталкивается в общении с подростком.
Детство Ани Лорак и путь к сценеБудущая звезда родилась в Черновицкой области. Настоящее имя певицы — Каролина Куек. Отец девочки ушёл из семьи до её рождения, оставив мать одну с тремя детьми. Из-за тяжёлого материального положения девочку определили в интернат, где и началось её знакомство с музыкой.
Музыкальные занятия, участие в конкурсах и победы стали первым шагом к будущей карьере. Переломным моментом стало знакомство с продюсером Юрием Фалёсой, который стал для Каролины не только наставником, но и гражданским мужем. Именно он предложил ей взять сценический псевдоним — Ани Лорак (имя Каролина, прочитанное наоборот).
Карьера и отношение публикиЛорак быстро завоевала популярность, в том числе за пределами Украины. Участие в международных конкурсах, мощные вокальные данные и эффектные образы укрепили её статус звезды. Однако решение певицы продолжить карьеру в России и получить российское гражданство вызвало негативную реакцию на родине. Несмотря на критику, Лорак осталась востребованной артисткой. Её гастрольный график остаётся насыщенным, а в личной жизни произошло немало перемен.
Брак с Муратом НалчаджиоглуВ Турции Ани Лорак познакомилась с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, владельцем туристического агентства. Роман развивался стремительно: вскоре Мурат переехал в Киев, пара поженилась, а в 2011 году родилась дочь София. Девочку крестили по православной традиции, крестным отцом стал Филипп Киркоров.
Несмотря на видимую гармонию, в 2018 году в СМИ появились фотографии Мурата с другой женщиной — украинской бизнесвумен Яной Беляевой. В 2019 году супруги официально развелись. Певице досталась часть совместного бизнеса.
Личная жизнь после разводаПосле развода Ани Лорак недолго оставалась одна. Она начала встречаться с саунд-продюсером Егором Глебом, младше её на 15 лет. Отношения развивались бурно, пара делилась совместными снимками в соцсетях. Однако во время пандемии стало ясно, что роман не выдерживает совместной изоляции — влюблённые расстались.
Позже стало известно о новом возлюбленном артистки — преподавателе йоги Исааке Виджраку. Он живёт на Ибице, у него двое детей от предыдущего брака. В 2024 году пара объявила о помолвке, которая состоялась в Венеции. Ани Лорак и Исаак сыграли свадьбу 14 февраля 2025 года.
Почему дочь Ани Лорак не была на свадьбеНа свадьбе певицы не было её дочери. София не смогла приехать из-за учёбы в школе. По словам Лорак, несмотря на важность события, она не стала настаивать на присутствии дочери, уважая её режим и обязательства.
Отношения Ани Лорак с дочерью СофиейСофия всегда была в центре внимания певицы. После развода основная ответственность за воспитание девочки легла на плечи Ани. София училась в престижной гимназии, получала заботу и внимание, к которым Лорак относилась как к важнейшему приоритету.
Но сейчас, когда девочке 14 лет, отношения между мамой и дочерью стали напряжённее. Певица признаётся, что испытывает сложности: София спорит, проявляет раздражение, не выполняет просьбы и часто реагирует эмоционально. Лорак откровенно говорила, что ей бывает непросто справляться с эмоциями. Однако она старается сдерживаться, чтобы сохранить доверие и не потерять контакт с дочерью. Именно поэтому певица изначально даже решила отложить свадьбу — чтобы показать Софии, что она по-прежнему остаётся на первом месте.