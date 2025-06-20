Спорит и раздражается: как живет 14-летняя дочь Ани Лорак от красавца-турка и почему не ладит с матерью

20 июня 2025, 15:35

Ани Лорак (фото: Instagram* / anilorak)

Ани Лорак оказалась в центре внимания не только благодаря карьере, но и личной жизни. Сегодня певица активно выступает и воспитывает 14-летнюю дочь Софию. «Радио 1» расскажет, как изменилась жизнь артистки после развода, кто её новый избранник и с какими трудностями она сталкивается в общении с подростком.





Содержание Детство Ани Лорак и путь к сцене Карьера и отношение публики Брак с Муратом Налчаджиоглу Личная жизнь после развода Почему дочь Ани Лорак не была на свадьбе Отношения Ани Лорак с дочерью Софией Что известно о Софии

Детство Ани Лорак и путь к сцене

Карьера и отношение публики

Брак с Муратом Налчаджиоглу

Ани Лорак (фото: Instagram* / anilorak)



Личная жизнь после развода

Ани Лорак и Исаак Виджраку(фото: Instagram* / anilorak)



Почему дочь Ани Лорак не была на свадьбе

Отношения Ани Лорак с дочерью Софией

Ани Лорак с дочкой (фото: Instagram* / anilorak)



Что известно о Софии