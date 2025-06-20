«Моя дочь уже говорит»: мама искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала о ее состоянии

20 июня 2025, 10:42

Мама искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала о ее состоянии

(Фото: Instagram*/ae3marylu)

20-летняя модель Мария Ковальчук идет на поправку в больнице. Мать девушки в беседе с «АиФ» заявила, что знает имена преступников.