«Моя дочь уже говорит»: мама искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук рассказала о ее состоянии
20-летняя модель Мария Ковальчук идет на поправку в больнице. Мать девушки в беседе с «АиФ» заявила, что знает имена преступников.
Уточняется, что пострадавшая уже начала разговаривать. Мать девушки круглосуточно находится рядом с дочерью в больнице, ухаживает за ней и помогает восстанавливаться.
Анна Ковальчук поделилась, что они с Марией планируют вернуться домой, в настоящее время они собирают деньги на билеты. Женщина добавила, что прокурор, ведущий расследование по делу об издевательствах над Марией Ковальчук, уже включил в список подозреваемых конкретные имена.
Напомним, что Ковальчук была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае с множественными переломами позвоночника, рук и ног. Местные полицейские убеждены, что травмы она получила в результате падения с высоты. Однако близкие убеждены, что она стала жертвой насильников.
*Запрещен в РФ
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