Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин раскрыл необычное имя внука

Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин рассказал, что внука назвали Прохором
Вадим Галыгин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин сообщил необычное имя внука. Актер поделился откровением в эфире шоу «Марков. Ничего личного».



До этого в беседе с Павлом Волей актер признался, что впервые стал дедушкой. При этом юморист не стал раскрывать детали.

«Внук у меня родился в январе. Моя старшая дочь Тася родила Прохора Алексеевича», — поделился в эфире шоу Вадим.

Галыгин подчеркнул, что сейчас он чувствует большую ответственность. Раньше он старался быть хорошим отцом, а теперь ему нужно «по новой начинать», чтобы стать достойным дедушкой.

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Екатерина Коршунова

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