Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин раскрыл необычное имя внука
Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин рассказал, что внука назвали Прохором
Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин сообщил необычное имя внука. Актер поделился откровением в эфире шоу «Марков. Ничего личного».
До этого в беседе с Павлом Волей актер признался, что впервые стал дедушкой. При этом юморист не стал раскрывать детали.
«Внук у меня родился в январе. Моя старшая дочь Тася родила Прохора Алексеевича», — поделился в эфире шоу Вадим.
Галыгин подчеркнул, что сейчас он чувствует большую ответственность. Раньше он старался быть хорошим отцом, а теперь ему нужно «по новой начинать», чтобы стать достойным дедушкой.