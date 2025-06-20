Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин раскрыл необычное имя внука

20 июня 2025, 08:22

Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин рассказал, что внука назвали Прохором

Вадим Галыгин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Впервые ставший дедушкой Вадим Галыгин сообщил необычное имя внука. Актер поделился откровением в эфире шоу «Марков. Ничего личного».





До этого в беседе с Павлом Волей актер признался, что впервые стал дедушкой. При этом юморист не стал раскрывать детали.





«Внук у меня родился в январе. Моя старшая дочь Тася родила Прохора Алексеевича», — поделился в эфире шоу Вадим.