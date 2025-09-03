03 сентября 2025, 13:59

фигурист Марк Кондратюк (Фото: Instagram*, @ninety.ninth)

Российский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании Марк Кондратюк сегодня празднует день рождения — ему исполняется 22 года. О его достижениях в спортивной карьере и личной жизни читайте в материале «Радио 1».





Содержание Марк Кондратюк: начало карьеры

Увлечение живописью Отношения Марка Кондратюка с Александрой Трусовой



Марк Кондратюк: начало карьеры



фигурист Марк Кондратюк (Фото: Instagram*, @ninety.ninth)



Увлечение живописью

«Я не претендую на роль художника. Я рисую для себя. Это для меня хобби. Не более того», — подчеркивал Марк, несмотря на проведение собственных выставок и продажу картин.

фигурист Марк Кондратюк (Фото: Instagram*, @ninety.ninth)



Отношения Марка Кондратюка с Александрой Трусовой

«Все шаги были с его стороны. Говорю, для меня это было очень рано, неожиданно. Что это оно, поняла после совместного отдыха. Мы поехали отдыхать вместе, потому что дружили. Так и начали встречаться», — рассказывала Александра в интервью Ляйсан Утяшевой.

фигуритска Александра Трусова (Фото: Telegram, @avtrusovaofficial)

«Он так решил. Меня просто поставил перед фактом, мол, всё, не готов больше… Это его выбор. Я очень долго пыталась вернуть всё… Поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась избегать эту информацию. Всё переживала внутри», — откровенничала Трусова.

«Он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть — и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки — и они меняются безостановочно. Сейчас — Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось», — заявила Софья в июле 2024 года.