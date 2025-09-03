Спортивные неудачи, тяжелая болезнь и истинные причины разрыва с Сашей Трусовой: как сейчас живёт Марк Кондратюк
Российский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании Марк Кондратюк сегодня празднует день рождения — ему исполняется 22 года. О его достижениях в спортивной карьере и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Марк Кондратюк: начало карьеры
В начале карьеры Кондратюк демонстрировал кардинально разные результаты, то удивляя первыми позициями в турнирной таблице, то скатываясь до последних мест. Стабильные результаты спортсмен начал показывать после первенства Москвы, на котором юноша завоевал бронзовую медаль. На первенстве России Когдратюк стал пятым.
В 2016 году Марку диагностировали болезнь Шляттера — патологию опорно-двигательного аппарата, из-за которой он мог вовсе завершить карьеру. Но фигурное катание молодой человек не оставил, и в сезоне 2018/2019 впервые выступил на международных соревнованиях на юниорском уровне. Признание фигурист получил после Bosphorus Cup 2018, откуда уехал с золотом, однако на Кубке России Кондратюк занял лишь девятую строчку.
Наиболее успешным для Марка стал 2022 год: после победы на чемпионате России он выиграл чемпионат Европы. На Олимпиаде в Пекине по итогам короткой программы в командном турнире фигурист стал третьим, а в произвольной — вторым. В итоге сборной России удалось занять первое место, но из-за допингового скандала, в котором была замешана Камила Валиева, спортсмены лишились победы.
Сезон 2023/2024 начался для Кондратюка неудачно, ведь на втором этапе Гран-При России он совершил массу ошибок во всех прыжковых элементах короткой программы. По итогам двух этапов спортсмен занял шестое место, что позволило ему участвовать в следующих соревнованиях, но и там триумфа зрители не дождались: из-за падений Кондратюк занял 10 место на чемпионате России.
Реабилитироваться Марку удалось на Спартакиаде в Магнитогорске — две чисто исполненных программы с шестью четверными прыжками и тремя тройными акселями принесли спортсмену серебро и место в сборной. При этом на последнем чемпионате России (2025 год) фигурист не смог выложиться из-за сильной простуды и стал пятым.
Увлечение живописью
Марк Кондратюк всерьёз увлекался живописью. В детстве молодой человек занимался рисованием, ну а две поездки в Лондон и посещение художественных галерей заставили его по-новому взглянуть на абстракционизм.
«Я не претендую на роль художника. Я рисую для себя. Это для меня хобби. Не более того», — подчеркивал Марк, несмотря на проведение собственных выставок и продажу картин.Также Кондратюк делал надписи на стенах и заборах, что называл «концептуальным вандализмом», который оценили далеко не все поклонники. Он участвовал в перфомансах других художников, сделал обложку для альбома рэпера St. Leroy II, а ещё выпустил сборник стихов.
Отношения Марка Кондратюка с Александрой Трусовой
В мае 2022 года новость о романе Марка Кондратюка с фигуристой Александрой Трусовой попала в таблоиды.
«Все шаги были с его стороны. Говорю, для меня это было очень рано, неожиданно. Что это оно, поняла после совместного отдыха. Мы поехали отдыхать вместе, потому что дружили. Так и начали встречаться», — рассказывала Александра в интервью Ляйсан Утяшевой.Вскоре спортсменка ушла от Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской, где тренировался и её возлюбленный. Целый год о фигуристах говорили как об идеальной паре, которая сыграет свадьбу, но осенью 2023-го выяснилось, что Александра и Марк расстались.
«Он так решил. Меня просто поставил перед фактом, мол, всё, не готов больше… Это его выбор. Я очень долго пыталась вернуть всё… Поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась избегать эту информацию. Всё переживала внутри», — откровенничала Трусова.
Бывшая коллега Марка Кондратюка Софья Баранова рассказала поклонникам, что на самом деле спортсмен — сердцеед, и о том, что у них тоже были отношения.
«Он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть — и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки — и они меняются безостановочно. Сейчас — Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось», — заявила Софья в июле 2024 года.