Стас Ярушин раскрыл детали судебного конфликта с Анной Асти

03 сентября 2025, 12:33

Стас Ярушин заявил, что лично не участвует в судебном споре с лейблом Анны Асти

Стас Ярушин (Фото: Радио 1)

Актер и музыкант Стас Ярушин поделился подробностями конфликта с певицей Анной Асти. Недавно стало известно, что лейбл исполнительницы подал в суд на выпускающую компанию Ярушина, потребовав миллион рублей за нарушение авторских прав.





Поводом стало использование хита Асти в шоу «МузLoft тур» на RUTUBE, где молодая певица исполнила песню «По барам» на татарском языке. По словам артиста, он трижды пытался лично связаться с Анной, однако та не брала трубку. Неожиданно знаменитости встретились в самолёте, где обсудили ситуацию вместе с супругом Анны, Стасом.

«Он сказал, мол, мы сами об этом не знали, давай с нашим юристом свяжемся и сделаем все возможное, чтобы историю всю замять», — отметил актер в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«Он спросил: почему вы раньше не прислали эту историю, мы бы дали вам белый лист. Я ответил: "Просто не думали, что прилетит именно от вас"», — добавил артист.

