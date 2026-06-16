Спровоцировала слухи о романе с Егором Кридом и ушла от сына миллиардера: бурная жизнь дочери Дмитрия Маликова Стефании
Дмитрий Маликов уже много лет сохраняет статус одного из самых романтичных артистов российской эстрады. Однако за образом интеллигентного музыканта и красивыми лирическими композициями скрывается немало драматичных эпизодов. В разные годы певец пережил громкий роман с Натальей Ветлицкой, болезненное расставание, семейные кризисы и скандалы. При этом ему удалось создать крепкую семью, воспитать дочь супруги от первого брака и стать отцом долгожданных наследников. Сегодня же внимание поклонников все чаще привлекает не сам артист, а его 26-летняя дочь Стефания Маликова, чья личная жизнь, бизнес-проекты и внешность регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Подробнее — в материале «Радио 1».
Роман Дмитрия Маликова и Натальи ВетлицкойВ начале 1990-х Дмитрий Маликов считался одним из самых завидных женихов отечественного шоу-бизнеса. Молодой, высокий, привлекательный и талантливый артист пользовался огромной популярностью среди поклонниц. Именно тогда в его жизни появилась Наталья Ветлицкая.
Будущий музыкант познакомился с певицей в Евпатории, когда ему было всего 18 лет. Наталья оказалась старше на шесть лет и к тому моменту уже успела пережить два брака — с Евгением Белоусовым и Павлом Смеяном. За ее плечами также была работа в группах «Рондо» и «Мираж».
«Встретил девочку в 18 лет. В нее влюбился и пробыл в отношениях три с половиной года. Ветлицкая, да. Я был ей верен. Она выступала со мной в коллективе», — вспоминал Маликов.Сам Маликов происходил из известной творческой семьи. Он успешно окончил консерваторию и еще подростком начал писать песни. Уже в юном возрасте появились композиции «Железная душа», «Солнечный город» и «Я пишу картину».
Курортное знакомство быстро переросло в серьезный роман. Несмотря на то что влюбленные жили в разных районах Москвы и постоянно находились в разъездах, отношения развивались стремительно. Дмитрий регулярно приезжал к Наталье на своей черной «девятке», которую приобрел в Тольятти за 10 тысяч рублей.
Из-за плотного гастрольного графика они виделись не так часто, как хотелось бы, однако старались использовать любую возможность провести время вместе. Во время одной из совместных поездок в Италию Дмитрий подарил Ветлицкой песню «Душа», которая впоследствии стала одной из самых известных в ее репертуаре.
Артист признавался, что был по-настоящему влюблен. Отношения продлились около трех с половиной лет. Однако родители Дмитрия не одобряли этот союз. Они считали Наталью слишком легкомысленной и неоднократно высказывали свое недовольство.
Почему расстались Дмитрий Маликов и Наталья ВетлицкаяНесмотря на сильные чувства, отношения пары сложно назвать безоблачными. Между влюбленными регулярно вспыхивали конфликты. Один из таких скандалов закончился весьма болезненно для музыканта. Во время очередной ссоры Ветлицкая ударила Маликова по голове туфлей с металлической набойкой. После случившегося артисту пришлось обратиться за медицинской помощью.
К накопившимся конфликтам добавилось постоянное давление со стороны семьи Дмитрия. В итоге влюбленные приняли решение расстаться. Позже Маликов признавался, что они с Натальей оказались слишком разными людьми и со временем просто эмоционально истощили друг друга.
«Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды, таким вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина — не такой зацикленный на себе. Она дала это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку», — рассказывал певец.После разрыва артист написал композицию «Прощай, моя блондинка», которую многие связывали именно с этой историей любви.
Как Дмитрий Маликов познакомился с Еленой ИзаксонПосле расставания с Натальей Ветлицкой Дмитрий Маликов недолго оставался один. Уже в начале 1990-х годов в его жизни появилась женщина, которая впоследствии стала супругой артиста и матерью его детей — Елена Изаксон.
История их знакомства началась при весьма необычных обстоятельствах. Один из приятелей музыканта занял у него крупную сумму денег и долгое время не возвращал долг. В тот период самому Маликову срочно понадобились средства, поэтому он неоднократно приезжал к знакомому домой в надежде застать его и обсудить финансовый вопрос. Однако хозяина дома постоянно не оказывалось на месте.
«В один из моих приездов мы с ней сидели в ожидании возвращения ее мужа. От нечего делать я стал рассматривать в альбоме фотографии, на одной из которых увидел красивую девушку. Спросил, кто она. "Ее зовут Лена, но она недоступная", — рассказала жена товарища. Говорю: "Ну а как-то познакомиться с ней можно?" Видимо, она чувствовала себя передо мной виноватой, поэтому пообещала позвонить Лене и рассказать обо мне. Я пригласил их обеих на концерт в "Лужники"», — вспоминал Маликов.После концерта Дмитрий договорился с Еленой о встрече в ресторане. Несколько лет пара жила в гражданском браке. Официально свои отношения Дмитрий Маликов и Елена Изаксон зарегистрировали лишь в 2000 году, уже после рождения дочери Стефании.
Семейная жизнь Дмитрия Маликова: кризисы, конфликты и эмоциональные срывыНесмотря на образ крепкой семьи, супруги не скрывают, что за годы брака сталкивались с серьезными трудностями. По словам Елены, артист нередко тяжело переносил эмоциональное напряжение, испытывал стресс, впадал в подавленное состояние и временами остро реагировал на происходящее. Одним из самых обсуждаемых эпизодов в истории их семьи стал конфликт, произошедший после празднования дня рождения певца.
По воспоминаниям супруги, в ту ночь она долго ждала мужа дома и не могла с ним связаться. Когда Дмитрий наконец приехал, ситуация переросла в скандал.
«Приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит. Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня», — рассказывала Елена.Позже сам Маликов прокомментировал произошедшее и признал, что в тот вечер не смог справиться с эмоциями.
«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются". 40 лет мне было. Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов», — объяснял артист.Знакомые семьи утверждали, что Елена не раз закрывала глаза и на слухи о возможных изменах мужа. Сегодня она сама участвует в организации его творческих проектов, помогает подбирать девушек для съемок клипов и танцевальных коллективов и старается избегать ревности.
Более 30 лет вместе: что помогает Дмитрию Маликову и Елене сохранять брак
Несмотря на непростые периоды и эмоциональные всплески, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон остаются вместе уже более трех десятилетий.
Сам артист никогда не скрывал, что жить с ним непросто. По его словам, он способен резко отреагировать на ситуацию, вспылить или сказать лишнее. В одном из интервью он вспоминал и другой конфликтный эпизод, когда в приступе раздражения бросил на пол стеклянную банку с орехами. От удара стекло разлетелось по комнате на множество мелких осколков.
При этом певец подчеркивает, что его супруга также обладает сильным характером, однако умеет быстрее справляться с негативными эмоциями и предпочитает спокойно обсуждать возникающие проблемы. Именно это качество Елены Дмитрий считает одним из главных секретов их долгого союза.
«Супруга любит меня покритиковать, поэтому из-за этого я часто ругаюсь. Я не люблю, когда меня критикуют, как и любой творческий человек», — признавался музыкант.Серьезный кризис супруги пережили и в 2008 году во время поездки за границу. По словам Маликова, причиной конфликта стала обычная бытовая ситуация. Елена высказала свою точку зрения, а он ответил слишком резко. После ссоры отношения настолько обострились, что супруги почти месяц не разговаривали друг с другом.
Однако со временем обида отступила. Дмитрий и Елена соскучились друг по другу, смогли обсудить накопившиеся претензии и в итоге восстановили отношения.
За годы совместной жизни Маликов воспитал дочь Елены Ольгу как собственного ребенка. Позже семья стала еще больше. В 2018 году у супругов родился сын Марк. Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери. Сам артист неоднократно говорил, что рождение сына стало для него одним из самых важных событий последних лет и наполнило жизнь новым смыслом.
Стефания Маликова: образование, увлечения и первые успехиНе меньше самого артиста публику интересует жизнь его дочери Стефании. Девушка получила образование в престижной гимназии «Жуковка». С раннего возраста родители уделяли большое внимание ее развитию.
Стефания занималась живописью, музыкой и танцами, училась играть на фортепиано и гитаре, а также увлекалась джазовым вокалом. В детстве она мечтала стать балериной или выступать в цирке в качестве клоуна.
Позже ее интересы резко изменились. Некоторое время девушка серьезно увлекалась химией и даже рассматривала возможность получения фармацевтического образования. Сама Стефания неоднократно говорила, что считает важным пробовать себя в самых разных сферах деятельности.
При этом музыкальную карьеру наследница известной династии для себя не выбрала. Однажды девушка призналась, что буквально «отравилась» музыкой из-за того, насколько много ее было в жизни.
В 2017 году Стефания поступила на бюджетное отделение факультета журналистики МГИМО. После публикации этой новости в интернете появились обвинения в том, что место досталось ей благодаря известной фамилии. Однако сама студентка просила не верить подобным предположениям.
Бизнес Стефании Маликовой и слухи об убыткахВо время пандемии Стефания вместе с подругами запустила собственный бренд одежды Dress By Stesha. Основной идеей проекта стало создание платьев, которые помогают женщинам чувствовать себя уверенно и комфортно.
По словам девушки, изделия шили вручную из качественных материалов и дорогой фурнитуры. Однако проект практически сразу столкнулся с критикой. Некоторые журналисты обращали внимание на высокую стоимость продукции. Кроме того, в интернете начали появляться публикации о том, что похожие модели можно найти на китайских маркетплейсах по значительно более низким ценам.
Сама предпринимательница предпочитала не вступать в публичные споры. Параллельно в медиапространстве распространялись слухи о многомиллионных убытках компании. Мать Стефании позже объяснила, что значительная часть расходов связана с ремонтом производственных помещений и развитием бизнеса, поэтому говорить о критических финансовых проблемах некорректно.
Судебный конфликт вокруг бренда одеждыЛетом 2023 года имя Стефании Маликовой оказалось в центре судебного разбирательства. Предприниматель из Калуги Эрмек Жаркынбаев обратился в суд с иском на сумму 136 тысяч рублей. По его версии, девушка предложила разместить часть заказов на его производственных мощностях, поскольку собственные ресурсы не справлялись с сезонной нагрузкой.
После выполнения заказа между сторонами возникли разногласия относительно качества продукции. Стефания отказалась перечислять оставшуюся часть оплаты. В свою очередь девушка подала встречный иск и потребовала вернуть ранее внесенный аванс, заявив о наличии брака.
Личная жизнь Стефании Маликовой: слухи о романе с Егором КридомЛичная жизнь дочери Дмитрия Маликова традиционно вызывает повышенный интерес у публики. В детские годы Стефания дружила с Арсением Шульгиным — сыном певицы Валерии. Когда молодой человек уезжал на конкурсы, они продолжали общение через интернет.
Еще больший резонанс вызвали слухи о возможных отношениях с Егором Кридом. Информация активно распространялась в интернете, однако подтверждения этим разговорам также не нашлось.
В 2017 году Стефания впервые появилась на светских мероприятиях вместе с Леонидом Груздевым — сыном миллиардера. Молодой человек понравился родителям девушки. Дмитрий Маликов даже признавался, что не возражал бы против появления внуков.
Вскоре начали распространяться слухи о беременности Стефании, однако до свадьбы дело так и не дошло. Позже девушка рассказывала, что в этих отношениях ей не хватало внимания со стороны избранника.
Спустя некоторое время она упомянула в социальных сетях поход в театр с любимым человеком, однако его имя раскрывать не стала. Летом 2021 года поклонники заметили, что Стефания Маликова и хоккеист Кирилл Капризов отдыхали на Алтае в одно и то же время и публиковали фотографии из одинаковых мест. Это спровоцировало новую волну слухов о романе. Однако спустя год отношения завершились.
Свадьба в Алматы и обсуждение внешности СтефанииНедавно Стефания Маликова посетила свадьбу друзей в Алматы. На торжество она приехала вместе с родителями — Дмитрием Маликовым и Еленой Изаксон. В социальных сетях девушка опубликовала несколько фотографий с праздника.
Подписчики активно обсуждали фотографии. Многие пользователи восхищались внешностью Стефании и оставляли комплименты в адрес всей семьи. Другие начали интересоваться, когда сама девушка решится выйти замуж.
Однако нашлись и те, кто обратил внимание на ее худобу. Ранее Дмитрий Маликов уже комментировал этот вопрос. Артист признавался, что не является сторонником чрезмерной худобы и переживает за здоровье дочери. По словам музыканта, он был бы рад, если бы Стефания немного набрала вес.
Почему Дмитрий Маликов продолжает опекать дочьМногие поклонники считают, что Дмитрий Маликов слишком внимательно контролирует жизнь дочери. Однако причины такого отношения лежат гораздо глубже обычной родительской заботы. Стефания стала для артиста долгожданным ребенком, который появился в тот период, когда певец уже достиг профессиональной зрелости и осознанно подошел к отцовству.
Рождение дочери совпало с важным этапом его карьеры и сформировало особенно сильную эмоциональную связь между отцом и ребенком. Кроме того, Маликов прекрасно знает все сложности публичной жизни. Будучи представителем известной музыкальной династии, он хорошо понимает, с какими рисками сталкиваются дети знаменитостей.
Именно поэтому артист старается максимально защитить дочь от давления прессы, сомнительных знакомств, интернет-травли и жестких правил шоу-бизнеса.