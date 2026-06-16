16 июня 2026, 13:15

Дмитрий и Стефания Маликовы (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

Дмитрий Маликов уже много лет сохраняет статус одного из самых романтичных артистов российской эстрады. Однако за образом интеллигентного музыканта и красивыми лирическими композициями скрывается немало драматичных эпизодов. В разные годы певец пережил громкий роман с Натальей Ветлицкой, болезненное расставание, семейные кризисы и скандалы. При этом ему удалось создать крепкую семью, воспитать дочь супруги от первого брака и стать отцом долгожданных наследников. Сегодня же внимание поклонников все чаще привлекает не сам артист, а его 26-летняя дочь Стефания Маликова, чья личная жизнь, бизнес-проекты и внешность регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Роман Дмитрия Маликова и Натальи Ветлицкой Почему расстались Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая Как Дмитрий Маликов познакомился с Еленой Изаксон Семейная жизнь Дмитрия Маликова: кризисы, конфликты и эмоциональные срывы Стефания Маликова: образование, увлечения и первые успехи Бизнес Стефании Маликовой и слухи об убытках Судебный конфликт вокруг бренда одежды Личная жизнь Стефании Маликовой: слухи о романе с Егором Кридом Свадьба в Алматы и обсуждение внешности Стефании Почему Дмитрий Маликов продолжает опекать дочь

Роман Дмитрия Маликова и Натальи Ветлицкой

«Встретил девочку в 18 лет. В нее влюбился и пробыл в отношениях три с половиной года. Ветлицкая, да. Я был ей верен. Она выступала со мной в коллективе», — вспоминал Маликов.

Дмитрий Маликов (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

Почему расстались Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая

Дмитрий Маликов (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

«Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды, таким вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина — не такой зацикленный на себе. Она дала это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку», — рассказывал певец.

Как Дмитрий Маликов познакомился с Еленой Изаксон

Дмитрий Маликов с супругой (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

«В один из моих приездов мы с ней сидели в ожидании возвращения ее мужа. От нечего делать я стал рассматривать в альбоме фотографии, на одной из которых увидел красивую девушку. Спросил, кто она. "Ее зовут Лена, но она недоступная", — рассказала жена товарища. Говорю: "Ну а как-то познакомиться с ней можно?" Видимо, она чувствовала себя передо мной виноватой, поэтому пообещала позвонить Лене и рассказать обо мне. Я пригласил их обеих на концерт в "Лужники"», — вспоминал Маликов.

Семейная жизнь Дмитрия Маликова: кризисы, конфликты и эмоциональные срывы

Дмитрий Маликов с супругой (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

«Приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит. Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня», — рассказывала Елена.

«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются". 40 лет мне было. Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов», — объяснял артист.

Более 30 лет вместе: что помогает Дмитрию Маликову и Елене сохранять брак

Дмитрий Маликов с супругой (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

«Супруга любит меня покритиковать, поэтому из-за этого я часто ругаюсь. Я не люблю, когда меня критикуют, как и любой творческий человек», — признавался музыкант.

Дмитрий Маликов с супругой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Стефания Маликова: образование, увлечения и первые успехи

Дмитрий и Стефания Маликовы (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

Бизнес Стефании Маликовой и слухи об убытках

Дмитрий Маликов с семьей (фото: Instagram* / dmitriy_malikov)

Судебный конфликт вокруг бренда одежды

Личная жизнь Стефании Маликовой: слухи о романе с Егором Кридом

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / steshamalikova)

Свадьба в Алматы и обсуждение внешности Стефании

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / steshamalikova)

Почему Дмитрий Маликов продолжает опекать дочь