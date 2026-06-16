Леонтьев значительно поднял ценник на выступления для россиян

16 июня 2026, 09:58

Mash: Леонтьев поднял цены на корпоративы в России до 17 млн рублей

Валерий Леонтьев (Фото: Инстаграм*/valera_leontiev)

Певец Валерий Леонтьев пересмотрел условия выступлений и установил разные цены для российских и зарубежных заказчиков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.