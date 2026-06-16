Леонтьев значительно поднял ценник на выступления для россиян
Певец Валерий Леонтьев пересмотрел условия выступлений и установил разные цены для российских и зарубежных заказчиков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, за 50-минутный концерт в России певец теперь просит минимум 17 миллионов рублей, тогда как за рубежом по-прежнему готов выступать за 12 миллионов. Кроме того, он практически отказался от одиночных корпоративов из-за тяжелых перелетов между континентами. В самолетах у него усиливаются перепады давления, болит голова и растет нагрузка на сосуды.
Теперь в приоритете у Леонтьева крупные мероприятия, где можно реже летать и больше зарабатывать, особенно в России. Зимой за корпоратив «Лукойла» в Москве он получил около 15 миллионов рублей без учета райдера. Этим летом артист снова планирует прилететь в страну на заработки.
Ранее отец певицы Жанны Фриске заявил, что может переписать квартиру на младшую внучку Луну. По его словам, он задумался об этом из-за отсутствия контакта с внуком Платоном.
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