Умерла звезда фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
На 55-м году жизни скончалась российская актриса Алиса Песоцкая, известная широкой публике по роли в культовой комедии «О чём говорят мужчины». Печальное известие обнародовал портал Кино-Театр.ру. Причины и обстоятельства смерти артистки пока не разглашаются.
Алиса Песоцкая родилась 12 мая 1972 года в Москве. В 1998 году она окончила актёрско-режиссёрский курс Всероссийского фонда культуры, после чего начала служить на сцене Молодёжного камерного театра «Славичи». Дебют в кино состоялся ещё в 1989 году — она снялась в фильме Михаила Козакова «Визит дамы», где её партнёрами по площадке стали Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Виктор Борцов, Валентин Смирнитский и Светлана Немоляева.
Настоящая популярность пришла к Песоцкой в 2010 году после выхода комедии «О чём говорят мужчины», где звезда блестяще исполнила роль дамы с собачкой. В картине она работала в одном кадре с Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом, Ниной Руслановой, Жанной Фриске и Нонной Гришаевой.
Коллеги и поклонники выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной знаменитости. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
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