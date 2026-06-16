Умерла звезда фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая

16 июня 2026, 11:42

Актриса Алиса Песоцкая умерла в 54 года

Алиса Песоцкая (Фото: кадр из фильма «О чем говорят мужчины» (2010)

На 55-м году жизни скончалась российская актриса Алиса Песоцкая, известная широкой публике по роли в культовой комедии «О чём говорят мужчины». Печальное известие обнародовал портал Кино-Театр.ру. Причины и обстоятельства смерти артистки пока не разглашаются.