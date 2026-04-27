Сравнения с матерью, буллинг в школе и участие в «Новой фабрике звёзд»: творческий путь сына Тины Канделаки Лео. Что известно о девушке артиста?
28 апреля 2026 года российскому музыканту, композитору, актеру и сыну известной телеведущей Тины Канделаки Леонтию Кондрахину, выступающему под псевдонимом Лео Канделаки, исполняется 25 лет. Артист уже успел проявить себя в музыке, на телевидении и в кино. Широкой аудитории он стал известен после участия в проекте «Новая Фабрика звёзд» в 2024 году, а также благодаря работе над саундтреками к сериалам, включая «Триггер», и участию в шоу «Наследники и самозванцы». О его биографии, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Лео Канделаки: детство и юностьЛеонтий Кондрахин родился 28 апреля 2001 года в Москве в семье телеведущей Тины Канделаки и предпринимателя Андрея Кондрахина. Родители расстались, когда мальчику было девять лет. Когда ему было 13, мать будущего музыканта вышла замуж за Василия Бровко, одного из основателей холдинга «Апостол».
Известно, что будучи подростком Лео учился в кадетсткой школе. Также будущий артист не скрывает, что школьный период оказался для него крайне сложным. Он столкнулся с буллингом как со стороны одноклассников, так и учителей. Поводом становилась его известная семья.
«В школе, за исключением кадетского периода, было ужасно. Ко мне могли подойти в коридоре и просто оскорбить мою семью, толкнуть, затеять драку на почве моего происхождения», — рассказывал он.По словам Леонтия, он не оставался безучастным и старался защищать себя и близких, что часто приводило к конфликтам.
«Хуже было, конечно, когда учителя во время уроков просто начинали в открытую комментировать меня и мою жизнь», — отмечал он.
Первые шаги в музыкеИнтерес к музыке у Леонтия проявился в подростковом возрасте. Уже в 13 лет он начал писать собственные композиции. Среди первых работ — «Панк-рок для душевнобольных» и «В шараге ты такая одна». Эти треки получили положительную реакцию в социальных сетях.
В 2020 году он выпустил песню «Тупая», а в 2021 году создал саундтреки для сериала «Дурная кровь» — композиции «Звёзды» и «Мир одиноких», которые исполнил самостоятельно.
Позже артист написал песню «Грязь» для проекта «Наследники и самозванцы». В 2023 году его музыка прозвучала в программе «Любовная магия» на телеканале ТВ-3 — композиции исполнила Ольга Дворянцева.
Карьера на телевиденииВ 2022 году Леонтий Кондрахин начал развиваться как телеведущий. Он получил предложение вести новостной формат на канале 2x2, а позже присоединился к утреннему шоу «УТРО.ТНТ».
Осенью 2023 года он стал ведущим проекта «Инспектор» вместе с Диной Мар. В рамках передачи они посещали мероприятия Москвы и давали им оценки.
«Новая фабрика звёзд»: участие Лео КанделакиВ начале 2024 года Лео Канделаки принял участие в проекте «Новая фабрика звёзд» на телеканале ТНТ. Среди участников оказались и другие дети известных родителей, в том числе сын Михаила Круга.
До финала артист не дошел. Он оказался среди кандидатов на выбывание, однако получил поддержку коллег и должен был остаться на проекте, но добровольно уступил свое место Никите Уфимцеву.
«Хочу обратиться ко всем ненавистникам, которые появились в момент моего прихода на "Фабрику звезд". Дорогие ненавистники, пожалуйста, запомните раз и навсегда — вы меня и мою семью делаете сильнее. Третий, самый важный момент. Я знаю, что вне этого проекта добьюсь всего, чего хочу. Спасибо за поддержку», — заявил он.После этого артист бросил микрофон и покинул сцену. Его поступок прокомментировала Тина Канделаки, которая подчеркнула, что гордится сыном.
«Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвёл ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по "Фабрике". Никита, всей семьёй желаем тебе удачи. Это твой шанс. Используй его!», — отметила она.
Лео Канделаки в кино и сериалахЛеонтий начал карьеру в кино с эпизодических ролей. Он снимался в массовке проектов «Крепкие орешки-4», «Наш спецназ-3» и «Первый отдел-4». Весной 2023 года артист прошел кастинг в российскую адаптацию сериала «Постучись в мою дверь».
«В один момент судьба будто сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно», — говорил он.Проект оказался успешным, и участие Канделаки продолжилось в следующих сезонах. При этом он подчеркивает, что не собирается отказываться от музыки, а лишь расширяет профессиональный опыт.
Личная жизнь Лео Канделаки: что известно о его девушкеПодробностями личной жизни Лео Канделаки делится мало, однако не скрывает, что состоит в отношениях. Он открыто говорит о чувствах к своей избраннице.
«Она невероятной красоты, но не стремится в кадр, она это для меня оставила», — рассказывал он.По словам артиста, его девушка занимается творческой деятельностью, включая стилизацию проектов и развитие собственного бренда украшений. Кроме того, у нее есть собственный бренд, который она развивает: вместе с коллегой она создает украшения, которые потом продает.
Артист признается, что испытал сильные чувства к девушке уже при первой встрече.
«В нашу первую встречу, когда она в одном заведении передо мной села, у меня в голове прозвучала фраза: "Мы будем жить вместе"», — заявил он.Он также отмечает искренность и простоту своей спутницы. Лео отметил, что его возлюбленная достаточно добросовестный и честный человек, который просто живет своей жизнью. Увидев это в ней, он пришел в восторг, поскольку для него, как человека, родившегося и прожившего всю жизнь в Москве, это редкость.
Также музыкант рассказал, что его мать уважительно относится к его выбору и приняла девушку.
Сравнение с матерью и отношение к критикеЛео Канделаки регулярно сталкивается со сравнением с Тиной Канделаки. Он признает профессиональный уровень матери, но не стремится соперничать.
«Нет смысла кого-то сравнивать с моей мамой: она в этой профессии уже 30 лет, она профи, уникум», — говорит он.Работу на телевидении артист рассматривает как продолжение семейной традиции, осознавая связанную с этим ответственность. Сын телеведущей признался, что периодически испытывает сильное волнение, ведь его работа на телевидении — продолжение дела своей известной матери.
При этом Канделаки подчеркивает, что не пытается копировать стиль матери.
«Переговорить маму? Никогда об этом не думал. Многие замечают, что я говорю достаточно быстро, но, честно, я не делаю это специально», — сказал Канделаки.Он также говорит о тесном взаимодействии с матерью. Артист рассказал, что постоянно советуется с мамой. По его словам, в рабочих вопросах она предельно честна. Лео подчеркнул, что у них нет барьера между личным и рабочим. Канделаки добавил, что мечтает однажды взять у мамы интервью в кадре. Музыкант выразил уверенность, что их беседа в эфире станет очень популярной.
Певец рассказал, что начал сталкиваться с критикой и сравнениями еще задолго до того, как стал делать первые шаги в шоу-бизнесе. С тех пор у Лео уже успел выработаться иммунитет.
«Никому и ничего доказывать не собираюсь, судья нам только Бог. Я живу по принципу: "Делай, что делаешь, и будь, что будет"», — считает артист.
Лео Канделаки сегодняЛео Канделаки продолжает активно развивать карьеру. Он выпускает новые треки, создает саундтреки и снимает клипы. Весной 2026 года артист представил композицию «Москвичка». В его портфолио есть совместные работы с другими исполнителями, включая Сосо Павлиашвили.
Кроме того, он продолжает сниматься в кино. Лео Канделаки последовательно выстраивает собственную карьеру, сочетая музыку, телевидение и актерскую деятельность. Он стремится закрепиться в индустрии как самостоятельный артист и продолжает активно развиваться в выбранных направлениях.