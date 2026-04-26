Аккаунт экс-супруга Лерчек взломали после приговора суда
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении тайны переписки бывшего супруга блогера Лерчек, Артема Чекалина. Об этом РИА Новости сообщил адвокат фигуранта Константин Третьяков.
Взлом аккаунта, по версии защиты, произошел 15 августа 2025 года, когда Чекалин находился под домашним арестом и не имел доступа в интернет — все его телефоны изъяли при обыске. Несмотря на это, неустановленные лица получили доступ к его странице в соцсети Instagram*, ознакомились с личными переписками, чем нарушили его конституционные права, гарантированные статьей 23 Конституции РФ.
Кроме того, взломщики опубликовали от имени Чекалина сторис с призывом перейти по ссылке на сомнительный сайт. Аналогичная запись появилась и на странице его бывшей супруги, добавил адвокат.
13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу более 194 млн рублей за вывод более 250 млн рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.
*Запрещен в РФ