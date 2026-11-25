Прохор Шаляпин раскрыл, как встретит Новый год «с такими-то ценами»
Певец Прохор Шаляпин сообщил, что ещё не определился с планами на Новый год
Певец Прохор Шаляпин сообщил, что пока не определился с местом празднования предстоящего Нового года. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
По словам артиста, он ещё не составил планы на праздники. Шаляпин отметил, что может «навязаться к кому-то» в гости. При этом он допустил, что встретит Новый год в своём новом просторном особняке.
«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. На самом деле, дай Бог дотянуть нам всем до Нового года... С такими-то ценами», — заявил Прохор.Певец добавил, что в гостиной его загородного дома в Коммунарке уже наряжают трёхметровую ёлку. Шоумен признался, что давно мечтал о таком большом дереве. Кроме того, в его жилье появятся новогодние декорации.