25 ноября 2026, 14:08

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что ещё не определился с планами на Новый год

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что пока не определился с местом празднования предстоящего Нового года. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.





По словам артиста, он ещё не составил планы на праздники. Шаляпин отметил, что может «навязаться к кому-то» в гости. При этом он допустил, что встретит Новый год в своём новом просторном особняке.

«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. На самом деле, дай Бог дотянуть нам всем до Нового года... С такими-то ценами», — заявил Прохор.