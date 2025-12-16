Стал отцом-одиночкой, жил в коммуналке и не общался с дочерью: как складывалась судьба звезды «Семнадцати мгновений весны» Леонида Броневого?
Леонид Сергеевич Броневой — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, народный артист СССР и Украины, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Наибольшую популярность он получил благодаря роли Генриха Мюллера в драме «Семнадцать мгновений весны». О том, как складывалась судьба артиста, и почему он больше десяти лет не общался с дочерью — в материале «Радио 1».
Биография Леонида Броневого: семья и репрессииБудущий актёр родился 17 декабря 1928 года в Киеве в интеллигентной еврейской семье. Его отец, Соломон Иосифович Факторович, позже сменивший фамилию на Броневой, был сыном одесского кондитера. Получив юридическое образование, он мог построить карьеру адвоката, однако по ходатайству старшего брата поступил на службу в органы государственной безопасности.
Мать Леонида Сергеевича, Белла Львовна Ландау, с тревогой относилась к профессии мужа, опасаясь, что она скажется на судьбе единственного сына. Мальчик рос в атмосфере любви и заботы: по инициативе матери его определили в музыкальную школу по классу скрипки. Педагогом Броневого стал преподаватель Киевской консерватории Давид Соломонович Бертье.
Ранние годы жизни проходили благополучно: семья жила в просторной четырёхкомнатной квартире в центре Киева и не испытывала материальных трудностей. Однако в 1936 году ситуация резко изменилась — отца репрессировали, обвинив в троцкизме. Соломона Иосифовича отправили в исправительно-трудовой лагерь, а его жену и сына сослали на пять лет в Кировскую область.
Стремясь защитить будущее ребёнка, Белла Львовна развелась с мужем и сменила сыну отчество на Сергеевич. Тем не менее судимость отца навсегда осталась тяжелым пятном в биографии Леонида Броневого.
Война, эвакуация и тяжелая юностьГоды ссылки запомнились Броневому постоянным страхом и нехваткой еды. Однако испытания на этом не закончились. Вернувшись в Киев, мать и сын едва успели обустроиться, как началась Великая Отечественная война. Семье вновь пришлось покинуть дом — теперь уже в эвакуацию.
Они оказались в Чимкенте, где Леонид продолжил обучение в школе. Детство окончательно ушло в прошлое: чтобы помочь матери, подросток рано начал работать. Он был учеником пекаря, секретарём-машинистом, трудился в пошивочном цехе кукольного театра. Жить было крайне трудно, и выжить помогала поддержка местных жителей, делившихся последним. Эти годы навсегда сформировали у Броневого тёплое отношение к людям Средней Азии.
Выбор профессии: путь в актёрствоПосле школы Леонид Сергеевич мечтал о профессии лётчика или журналиста — его привлекала возможность путешествовать и видеть мир. Однако реальность оказалась суровой: единственным вузом, где не требовалось указывать сведения о родителях, оказался театральный институт.
Так Броневой стал студентом Ташкентского театрально-художественного института. Параллельно с учёбой он работал диктором на радио, ведя эфиры на узбекском языке, что стало для него важной профессиональной школой.
Леонид Броневой в театре: переезд в МосквуПолучив диплом, Леонид Сергеевич по распределению был направлен в Магнитогорск, где стал актёром драматического театра имени А. С. Пушкина. Его дебютной ролью стал швейцар Капитоныч в спектакле «Анна Каренина». Роль была маленькой, актер произнес лишь несколько реплик. За работу он получил маленький гонорар.
В поисках творческих перспектив Броневой отправился в Оренбург, где запомнился публике исполнением роли Владимира Ленина в спектакле «Семья». Затем последовали новые переезды — география жизни актёра в молодые годы была обширной, но далёкой от мечтаний о романтических путешествиях.
В 1955 году актер приехал в Москву. Восхищенный игрой Алексея Грибова, он решился на смелый шаг: подкараулил артиста у театра и сумел настолько впечатлить педагога, что его зачислили сразу на третий курс Школы-студии МХАТ.
Однако спустя два года последовало новое распределение — в Грозненский русский драматический театр, где Леонид Сергеевич успешно играл Иосифа Сталина. Затем был Иркутск с постановками «Поздняя любовь» и «Последняя жертва» по Островскому, а позже — Воронеж, где актёр вновь воплощал образ Ленина.
Его игра была столь убедительной, что местные власти были готовы предоставить ему квартиру. Оставаться в городе он не смог: тяжело заболела жена, и помочь ей могли только столичные врачи.
Вернувшись в Москву, Броневой безуспешно пытался устроиться в театры. Болезнь супруги оказалась смертельной, и в 33 года Леонид Сергеевич остался вдовцом с маленькой дочерью на руках.
Театр на Малой Бронной и «Ленком»В 1962 году Броневого приняли в Театр на Малой Бронной. Этой сцене он посвятил более 25 лет жизни. За это время актёр сыграл в постановках по произведениям Шекспира, Чехова, Гоголя и других классиков.
Позднее Леонид Сергеевич признавался, что не смог наладить отношения с режиссёром Анатолием Эфросом. В конце 1980-х он принял предложение Марка Захарова и перешёл в театр «Ленком». Руководитель высоко ценил талант Броневого и стремился задействовать его в значимых ролях.
Особое место в репертуаре актёра занимал образ Фирса в «Вишнёвом саде». В последние годы жизни он сыграл князя Собакина в спектакле «День опричника» — на сцену артиста вывозили на специальной каталке.
В 2002 году Леонид Сергеевич был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за вклад в развитие сценического искусства.
Фильмы с Леонидом Броневым: путь к всенародной славеВ кино Броневой пришёл в зрелом возрасте — после 35 лет. Первые роли быстро сделали его востребованным. После картины «Товарищ Арсений», где он сыграл полковника жандармерии, предложения стали поступать регулярно. В фильмографии появились «Следствие ведут ЗнаТоКи» и многочисленные телеспектакли.
Настоящая всесоюзная популярность пришла в 1973 году после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны». Роль Генриха Мюллера стала одной из самых запоминающихся в истории советского кино. Его персонаж оказался не шаблонным злодеем, а сложной, харизматичной фигурой с особым юмором.
Актёра критиковали за излишнюю «человечность» образа, однако именно это сделало героя культовым. Реплики Мюллера разошлись на цитаты.
Культовые роли и позднее кино
В 1974 году Броневой снялся в фильме «Врача вызывали?» в роли профессора Медведева. Затем последовали «Пятёрка за лето», «Маяковский смеётся», а в 1979 году — «Тот самый Мюнхгаузен», где актёр сыграл герцога. Роль была специально написана для фильма, и Захаров утвердил Броневого без проб.
В начале 1980-х вышли «Покровские ворота», где Леонид Сергеевич исполнил роль Аркадия Велюрова, самостоятельно исполняя песни и играя на рояле, а затем — «Формула любви», где его доктор вновь стал источником крылатых фраз.
В 2007 году фильм «Простые вещи» принёс Броневому премию «Ника». Это стало его последним крупным успехом в кино. После 2012 года, перенесённого инфаркта, актёр отказался от съёмок, сосредоточившись на театре.
Личная жизнь Леонида БроневогоС первой женой, актрисой Валентиной Блиновой, Броневой познакомился во время учёбы. В 1958 году у пары родилась дочь Валентина. Супруга тяжело болела и умерла, когда девочке было всего четыре года.
Семья жила в коммунальной квартире, а Броневой перебивался случайными заработками и даже играл в домино, покупая на выигранные деньги продукты. В этот период казалось, что мечта об успешной карьере так и останется несбыточной.
«Мы жили непросто, бедно, голодно. Когда переехали в Москву, у отца не было работы, поэтому приходилось голодать. Потом постепенно у отца появилась работа, мы начали как-то выживать», — вспоминала дочь актера.После смерти жены Леонид жил один, посвятив себя воспитанию дочери. Лишь когда Валентина окончила институт, он решился на второй брак. Его супругой стала Виктория, давняя поклонница, окружившая его заботой. Их отношения были закрытыми от публики.
Валентина Леонидовна окончила Институт иностранных языков имени Мориса Тореза и работала во Всемирной службе вещания Гостелерадио. Однако в последние годы отношения отца и дочери были крайне сложными: они не общались более десяти лет, причины конфликта публично не раскрывались. Известно, что у Броневого есть внучка Ольга.
Дочь Леонида отмечала, что у отца сложный характер. Кроме того, она предположила, что отец перестал с ней общаться из-за влияния его новой жены.
«Папа, прости меня за все. Если считаешь, что я в чем-то виновата, прости меня. Я тебя очень люблю, ты мой отец. Очень жаль, что все так получилось», — сказала Валенита в эфире программы «Пусть говорят».
Последние годы и смерть Леонида БроневогоВ 2017 году состояние здоровья Леонида Сергеевича резко ухудшилось: он почти не мог ходить, каждое движение причиняло боль. Тем не менее актёр сохранял достоинство и стойкость, придерживаясь убеждения, что стареть нужно тихо, а уходить — достойно. В ноябре его госпитализировали, и последние месяцы жизни он провёл в больнице.
«У него отказали ноги, 3 ноября отыграл. Два шофера буквально принесли. Я вызвала племянника, вызвали скорую и отвели в больницу, где он месяц пролежал. Никого с ним не было. Каждый день к нему приезжала, но не рано утром, а в пол-одиннадцатого, и до пяти. Рано утром вдруг…» — рассказала Броневая.Леонид Броневой скончался утром 9 декабря 2017 года после тяжёлой болезни. Ему было 88 лет. Похоронен актёр на Новодевичьем кладбище, где год спустя ему установили памятник.