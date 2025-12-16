Стал отцом-одиночкой, жил в коммуналке и не общался с дочерью: как складывалась судьба звезды «Семнадцати мгновений весны» Леонида Броневого?

16 декабря 2025, 17:44

Леонид Сергеевич Броневой — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, народный артист СССР и Украины, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Наибольшую популярность он получил благодаря роли Генриха Мюллера в драме «Семнадцать мгновений весны». О том, как складывалась судьба артиста, ​и почему он больше десяти лет ​не общался ​с дочерью — в материале ​«Радио 1».





Биография Леонида Броневого: семья и репрессии

Война, эвакуация и тяжелая юность

Выбор профессии: путь в актёрство

Леонид Броневой в театре: переезд в Москву

Театр на Малой Бронной и «Ленком»

Фильмы с Леонидом Броневым: путь к всенародной славе

Культовые роли и позднее кино

Личная жизнь Леонида Броневого

«Мы жили непросто, бедно, голодно. Когда переехали в Москву, у отца не было работы, поэтому приходилось голодать. Потом постепенно у отца появилась работа, мы начали как-то выживать», — вспоминала дочь актера.

«Папа, прости меня за все. Если считаешь, что я в чем-то виновата, прости меня. Я тебя очень люблю, ты мой отец. Очень жаль, что все так получилось», — сказала Валенита в эфире программы «Пусть говорят».

Последние годы и смерть Леонида Броневого

«У него отказали ноги, 3 ноября отыграл. Два шофера буквально принесли. Я вызвала племянника, вызвали скорую и отвели в больницу, где он месяц пролежал. Никого с ним не было. Каждый день к нему приезжала, но не рано утром, а в пол-одиннадцатого, и до пяти. Рано утром вдруг…» — рассказала Броневая.