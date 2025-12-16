«Преодолеть себя»: Певица Жасмин поделилась новогодней целью
Певица Жасмин планирует преодолеть себя и выйти на лёд в наступающем году
Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) хочет в Новом году научиться кататься на коньках.
В интервью Общественной Службой Новостей Жасмин сообщила, что ежегодно посещает открытие катка в ГУМ, но сама на лед ещё не выходит. По словам артистки, фигуристка Татьяна Навка, которая дружит с ней, постоянно подначивает её по этому поводу.
«Я очень стараюсь, надеюсь, что в Новом году смогу себя преодолеть и поехать, а потом разучить несколько сложных элементов», — сказала Сара.Артистка добавила, что надеется в будущем показать мастер-класс для всех, кто, как и она, осваивает этот сложный вид спорта.
Ранее Игорь Крутой объяснил, почему Анита Цой не попала на «Песню года».