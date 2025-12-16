«Преодолеть себя»: Певица Жасмин поделилась новогодней целью

16 декабря 2025, 17:08

Певица Жасмин планирует преодолеть себя и выйти на лёд в наступающем году

Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) хочет в Новом году научиться кататься на коньках.





В интервью Общественной Службой Новостей Жасмин сообщила, что ежегодно посещает открытие катка в ГУМ, но сама на лед ещё не выходит. По словам артистки, фигуристка Татьяна Навка, которая дружит с ней, постоянно подначивает её по этому поводу.

«Я очень стараюсь, надеюсь, что в Новом году смогу себя преодолеть и поехать, а потом разучить несколько сложных элементов», — сказала Сара.