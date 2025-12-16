«Редко кому это удаётся»: Гарик Мартиросян высказался о буме женского юмора

16 декабря 2025, 17:34

Гарик Мартиросян объяснил, почему женский юмор в России вышел на новый уровень

Гарик Мартиросян (Фото: Instagram* / @martirosian_official)

Гарик Мартиросян поделился в интервью Надежде Стрелец своим взглядом на развитие женского юмора в России и отметил, что за последние годы ситуация кардинально изменилась.





По словам резидента Comedy Club и продюсера популярных юмористических проектов, сегодня женщин в комедии стало значительно больше — и это его искренне радует.



Мартиросян вспомнил 90-е годы и эпоху КВН, когда ярких и по-настоящему остроумных участниц можно было пересчитать по пальцам. Он отметил Полину Сибагатуллину, Лену Борщёву и Екатерину Скулкину, подчеркнув, что каждая из них была настоящей звездой своего времени. При этом, по мнению Гарика, таких примеров было крайне мало на фоне десятков мужских команд.



Комик считает, что одна из главных причин этого — общественные ожидания. Раньше от женщин требовали постоянной элегантности и соответствия определённому образу, а юмор часто предполагает выход за эти рамки.





«Ты же всё-таки хочешь, чтобы женщина в любом случае была элегантной, в любом случае, даже если она шутит. А иногда нужно шутить и быть неэлегантной. Надо как-то выходить из этого образа. Поэтому редко кому это удаётся», — объяснил Мартиросян.