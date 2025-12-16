«Я тут при чём?»: Слава грозит встречным иском Долиной — покупатели боятся из-за скандала
Певица Слава обвиняет Ларису Долину в угрозе срыва продажи квартиры
Конфликт между певицей Славой и Ларисой Долиной выходит на новый уровень. Артистка обратилась к поклонникам в соцсетях с эмоциональным заявлением.
Покупатель её квартиры якобы готов отказаться от сделки, если Верховный суд примет решение в пользу Долиной.
«Я тут при чём? Я не Лариса Долина», — подчеркнула Слава, ясно обозначив, что считает себя невиновной в ситуации, осложняющей покупку недвижимости.В связи с этим певица рассматривает возможность подачи встречного иска к коллеге, объясняя, что покупатели опасаются заключать сделки с известными людьми, когда вокруг них разгораются публичные скандалы.
Решение суда по делу Ларисы Долиной ожидается сегодня, а общественность активно обсуждает, на чьей стороне окажется правосудие.