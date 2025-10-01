Стал отцом в 16, громко ушел с лейбла и сел за наркотики: исполнителю «Мокрых кроссов» Тиме Белорусских 27 лет. Что случилось с его женой?
В 2018 году хит «Мокрые кроссы» взорвал музыкальные чарты, а уже в 2019-м Тима Белорусских стал кумиром молодежи и даже выступил на дне рождения дочери Ксении Бородиной. В 2020 году композитор Игорь Крутой высказывался о том, что певец мог бы представить Россию на «Евровидении». Однако успешную карьеру артиста едва не перечеркнул громкий скандал. 1 октября музыканту исполняется 27 лет. О том, как он пришел к славе, через что прошел и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Тимы Белорусских: детство и семьяНастоящее имя артиста — Тимофей Морозов. Он родился в Минске в семье музыкантов: отец был оперным певцом, мать — флейтисткой и преподавателем. С ранних лет мальчик сопровождал отца на гастролях по Германии, где и выучил немецкий язык. В шесть лет его отдали в класс виолончели, а учебу он продолжал в Республиканской музыкальной гимназии при Белорусской государственной академии музыки. Однако к девятому классу увлечение инструментом прошло — подросток захотел больше свободы.
Первые шаги: от лингвистического колледжа до уличных выступленийПосле ухода из музыкальной гимназии Тима поступил в лингвистический колледж, но там продержался всего два семестра: его отчислили за прогулы. Позднее он недолго учился в колледже искусств по специальности «руководитель творческого коллектива», но тоже быстро бросил. Параллельно юноша писал тексты песен и зарабатывал официантом, грузчиком и уличным музыкантом. Первые композиции он начал выкладывать во «ВКонтакте» под псевдонимом «Некий Клон» еще в 2012 году, в возрасте 14 лет. Тогда же впервые выступил в минском клубе Fabrique.
Попытка стать комиком и Kaufman LabelВ 2016 году Тима пробовал себя на сцене ТНТ в шоу «Comedy Баттл», однако жюри не оценило его юмор, и он вернулся к музыке. Вскоре он попытался попасть в музыкальное объединение Kaufman Label, но первая попытка провалилась. Руководитель лейбла Александр Розниченко счел его выступление сырым.
Спустя год артист вернулся — и на этот раз его приняли. Именно тогда появился трек «Рассвет», после которого Белорусских начал активно записываться в студии.
Взлет популярности: «Мокрые кроссы» и другие хитыШирокую известность Тима получил после выхода песни «Мокрые кроссы», которая стала хитом на всех площадках: «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке» и Apple Music. Позже последовали «Незабудка» и «Витаминка», которые закрепили его успех. Артист быстро стал собирать стадионы, но, по его признанию, не был готов к резкому вниманию. В интервью он рассказывал, что ему было нелегко.
«Я получаю удовольствие от концертов, но бесконечные записи, выступления — все это иногда утомляет. Элементарно устаешь. Во-вторых, у нас были серьезные проблемы с квартирой, мы едва ее не потеряли. Вопрос удалось решить, но это было сложно», — признавался он.Родные певца также с трудом привыкали к его популярности. По словам артиста, мама даже просила деньги, но предоставляла отчет о каждом расходе. Он просил ее перестать так делать и не выходить на работу после декретного отпуска, но мать все равно планировала устроиться педагогом в детский дом.
Личная жизнь Тимы Белорусских: отец в 16 и трагедия в семьеПозже стало известно, что еще в 16 лет Тима стал отцом: его девушка Яна, которой на тот момент было 17, родила дочь Софью. Музыкант признавался, что это было непросто.
«Эта неопытность существовала совместно с первой любовью, с желанием попробовать что-то новое в своей жизни. Немножечко безответственный я был. Но у нас ни секунду не было сомнений, что будем рожать. Самое жесткое было рассказать родителям», — вспоминал музыкант.Однажды с Яной произошел несчастный случай: девушка выпала с седьмого этажа, потянувшись за телефоном. Она получила тяжелые травмы и множество переломов. Пока возлюбленная Белорусских боролась за жизнь, Тима уехал в Москву на съемки передачи «Привет, Андрей!». Поступок вызвал волну критики, но артист объяснил: на лечение жены нужны были деньги.
Позднее Яна пошла на поправку, но их отношения не выдержали испытания. Артист почти все время уделял работе, чтобы обеспечить жену и дочь. Девушка в это время сблизилась с их общим другом, и супруги развелись.
«Ей начал помогать наш общий друг. Они сблизились, произошла романтическая история. А я катался с концертами», — рассказывал артист.Тима признается, что расставание прошло спокойно и мирно. Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать Софию.
Уход из лейбла и конфликт с продюсеромВ 2020 году артист неожиданно ушел из Kaufman Label. Позже он признался, что контракт был крайне жестким.
«Сто рублей гонорар — и мне ничего не принадлежит. Саш, как ты мог мне такое дать подписать?», — возмущался он.По словам певца, он был недоволен не только деньгами. Ему мешало то, что из-за загруженности он перестал сам писать музыку, а также то, что ради имиджа пришлось скрывать личную жизнь.
Скандал с наркотиками и ограничение свободыВ январе 2021 года Тимофея задержали с другом по обвинению в хранении запрещенных веществ. Артиста отпустили под залог, а позже он признал вину и получил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в колонию. Сначала музыкант отрицал слухи.
«Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально. Потому что появилось много "диванных" комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо», — писал он.Однако вскоре его пиар-агент подтвердила информацию. Поклонники заподозрили лейбл в причастности к делу, но Александр Розниченко отверг обвинения, отметив, что причиной стал новый круг общения артиста.
Возвращение на сцену и новые планыНесмотря на скандалы, Белорусских продолжал писать музыку. В 2023 году он снова вышел на сцену — поклонники заметили на концерте в Москве его бывшую жену Яну и дочь Софью, что вызвало слухи о возможном примирении. Сейчас артист активно выступает и готовит новый материал.
«Посмотрим, не будем загадывать. Катаемся мы много где, часто приезжаем на корпоративы. Мы настроены на работу, отдых будет в конце года. А сейчас задача — показать себя, заявить, что мы здесь. В 2026-м ждите новую программу и high level. Мы не подведем», — заявил Белорусских.