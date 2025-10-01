01 октября 2025, 13:36

Тима Белорусских (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)

В 2018 году хит «Мокрые кроссы» взорвал музыкальные чарты, а уже в 2019-м Тима Белорусских стал кумиром молодежи и даже выступил на дне рождения дочери Ксении Бородиной. В 2020 году композитор Игорь Крутой высказывался о том, что певец мог бы представить Россию на «Евровидении». Однако успешную карьеру артиста едва не перечеркнул громкий скандал. 1 октября музыканту исполняется 27 лет. О том, как он пришел к славе, через что прошел и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Тимы Белорусских: детство и семья Первые шаги: от лингвистического колледжа до уличных выступлений Попытка стать комиком и Kaufman Label Взлет популярности: «Мокрые кроссы» и другие хиты Личная жизнь Тимы Белорусских: отец в 16 и трагедия в семье Уход из лейбла и конфликт с продюсером Скандал с наркотиками и ограничение свободы Возвращение на сцену и новые планы

Биография Тимы Белорусских: детство и семья

Первые шаги: от лингвистического колледжа до уличных выступлений

Попытка стать комиком и Kaufman Label

Тима Белорусских (фото: Instagram* / timabelorusskih)



Взлет популярности: «Мокрые кроссы» и другие хиты

«Я получаю удовольствие от концертов, но бесконечные записи, выступления — все это иногда утомляет. Элементарно устаешь. Во-вторых, у нас были серьезные проблемы с квартирой, мы едва ее не потеряли. Вопрос удалось решить, но это было сложно», — признавался он.

Личная жизнь Тимы Белорусских: отец в 16 и трагедия в семье

«Эта неопытность существовала совместно с первой любовью, с желанием попробовать что-то новое в своей жизни. Немножечко безответственный я был. Но у нас ни секунду не было сомнений, что будем рожать. Самое жесткое было рассказать родителям», — вспоминал музыкант.

Тима Белорусских (фото: Instagram* / timabelorusskih)



«Ей начал помогать наш общий друг. Они сблизились, произошла романтическая история. А я катался с концертами», — рассказывал артист.

Уход из лейбла и конфликт с продюсером

«Сто рублей гонорар — и мне ничего не принадлежит. Саш, как ты мог мне такое дать подписать?», — возмущался он.

Скандал с наркотиками и ограничение свободы

«Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально. Потому что появилось много "диванных" комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо», — писал он.

Тима Белорусских (фото: РИА Новости / Тамара Беляева) ​



Возвращение на сцену и новые планы

«Посмотрим, не будем загадывать. Катаемся мы много где, часто приезжаем на корпоративы. Мы настроены на работу, отдых будет в конце года. А сейчас задача — показать себя, заявить, что мы здесь. В 2026-м ждите новую программу и high level. Мы не подведем», — заявил Белорусских.