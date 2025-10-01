Макану грозит уголовное дело за уклонение от службы в армии

01 октября 2025, 11:33

У Макана осталось 20 дней, чтобы не попасть под статью за уклонение от армии

Макан (Фото: Instagram* / @1macan)

Рэперу Макану (настоящее имя — Андрей Косолапов) осталось меньше трёх недель, чтобы избежать уголовного преследования за уклонение от военной службы.