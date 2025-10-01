Достижения.рф

Макану грозит уголовное дело за уклонение от службы в армии

У Макана осталось 20 дней, чтобы не попасть под статью за уклонение от армии
Макан (Фото: Instagram* / @1macan)

Рэперу Макану (настоящее имя — Андрей Косолапов) осталось меньше трёх недель, чтобы избежать уголовного преследования за уклонение от военной службы.



По информации Mash, если артист не явится в военкомат до 20 октября, его могут объявить в федеральный розыск. Ему грозят блокировка банковских счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд из страны и до двух лет лишения свободы.

За последний год 23-летний исполнитель проигнорировал уже шесть повесток. Сейчас на его имя направлена седьмая — она отправлена по месту регистрации в районе Раменки в Москве.

Несмотря на это, Макан пока не проявляет интереса к повестке — судя по его соцсетям, он активно гастролирует по регионам и продолжает концертную деятельность.

Софья Метелева

