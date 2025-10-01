Трёхлетний сын блогера Лерчек едва не погиб из-за несчастного случая дома
Трёхлетний сын блогеров Валерии и Антона Чекалиных получил травму лёгкого в результате несчастного случая дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Мальчик уронил на себя стол во время игры. Медики диагностировали у ребёнка пневмоторакс и экстренно прооперировали его. Состояние малыша уже стабилизировалось, и вскоре он сможет вернуться домой.
Адвокат Валерии Чекалиной сообщил, что для госпитализации ребёнка потребовалось специальное разрешение следователя. Эта процедура необходима, потому что мать мальчика находится под домашним арестом. Сотрудники ДПС оказали помощь медикам и обеспечили оперативную доставку мальчика в больницу.
