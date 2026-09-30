30 сентября 2026, 15:17

Тима Белорусских (фото: кадр из тизера на песню «Прости»)

В 2018 году песня «Мокрые кроссы» стремительно покорила музыкальные чарты, а уже год спустя Тима Белорусских превратился в одного из главных кумиров молодежи. Популярность артиста оказалась настолько высокой, что он выступил на дне рождения дочери Ксении Бородиной. В 2020 году композитор Игорь Крутой заявил, что певец вполне мог бы представить Россию на конкурсе «Евровидение». Однако стремительный взлет Тимы Белорусских едва не прервала громкая история с запрещенными веществами. 1 октября Тиме Белорусских исполняется 28 лет. О его пути к славе, раннем отцовстве и тюремном заключении — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тимы Белорусских: детство и семья Учеба, первые работы и начало музыкальной карьеры Как Тима Белорусских попал в Kaufman Label «Мокрые кроссы» и стремительная популярность Личная жизнь Тимы Белорусских: стал отцом в 16 лет Тима Белорусских рассказал о своем отношении к любви Почему Тима Белорусских ушел из Kaufman Label Задержание Тимы Белорусских и дело о наркотиках Возвращение Тимы Белорусских на сцену Новый скандал вокруг Тимы Белорусских в 2025 году Тима Белорусских сейчас

Биография Тимы Белорусских: детство и семья

Учеба, первые работы и начало музыкальной карьеры

Тима Белорусских (фото: кадр из тизера на песню «Прости»)

Как Тима Белорусских попал в Kaufman Label

«Мокрые кроссы» и стремительная популярность

Тима Белорусских (фото: кадр из тизера на песню «В округе»)

«Я получаю удовольствие от концертов, но бесконечные записи, выступления — все это иногда утомляет. Элементарно устаешь. Во-вторых, у нас были серьезные проблемы с квартирой, мы едва ее не потеряли. Вопрос удалось решить, но это было сложно», — рассказывал артист.

Личная жизнь Тимы Белорусских: стал отцом в 16 лет

Тима Белорусских (фото: Instagram* / yanakooot)

«Эта неопытность существовала совместно с первой любовью, с желанием попробовать что-то новое в своей жизни. Немножечко безответственный я был. Но у нас ни секунду не было сомнений, что будем рожать. Самое жесткое было рассказать родителям», — вспоминал артист.

Развод Тимы Белорусских с Яной

«Ей начал помогать наш общий друг. Они сблизились, произошла романтическая история. А я катался с концертами», — рассказывал музыкант.

Тима Белорусских и Яна (фото: Instagram* / yanakooot)

Тима Белорусских рассказал о своем отношении к любви

Почему Тима Белорусских ушел из Kaufman Label

«Сто рублей гонорар — и мне ничего не принадлежит. Саш, как ты мог мне такое дать подписать?», — возмущался певец.

Тима Белорусских (фото: Instagram* / yanakooot)

Задержание Тимы Белорусских и дело о наркотиках

«Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально. Потому что появилось много "диванных" комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо», — писал Белорусских.

Тима Белорусских (фото: кадр из тизера на песню «Прячет лицо»)

Возвращение Тимы Белорусских на сцену

«Посмотрим, не будем загадывать. Катаемся мы много где, часто приезжаем на корпоративы. Мы настроены на работу, отдых будет в конце года. А сейчас задача — показать себя, заявить, что мы здесь. В 2026-м ждите новую программу и high level. Мы не подведем», — заявил артист.

Новый скандал вокруг Тимы Белорусских в 2025 году

Тима Белорусских и Яна (фото: Instagram* / yanakooot)

Тима Белорусских сейчас