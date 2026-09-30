Стал отцом в 16 лет, громко ушел из лейбла и отсидел в тюрьме: как Тима Белорусских пережил предательство любимой, которая упала с 7-ого этажа?
В 2018 году песня «Мокрые кроссы» стремительно покорила музыкальные чарты, а уже год спустя Тима Белорусских превратился в одного из главных кумиров молодежи. Популярность артиста оказалась настолько высокой, что он выступил на дне рождения дочери Ксении Бородиной. В 2020 году композитор Игорь Крутой заявил, что певец вполне мог бы представить Россию на конкурсе «Евровидение». Однако стремительный взлет Тимы Белорусских едва не прервала громкая история с запрещенными веществами. 1 октября Тиме Белорусских исполняется 28 лет. О его пути к славе, раннем отцовстве и тюремном заключении — в материале «Радио 1».
Биография Тимы Белорусских: детство и семьяНастоящее имя артиста — Тимофей Морозов. Он родился в Минске в семье профессиональных музыкантов. Его отец был оперным певцом, а мать играла на флейте и преподавала музыку. С ранних лет мальчик часто сопровождал отца во время гастрольных поездок по Германии. Именно благодаря этим путешествиям Тимофей выучил немецкий язык.
Когда ему исполнилось шесть лет, родители отдали сына заниматься виолончелью. Музыкальное образование он продолжил получать в Республиканской музыкальной гимназии при Белорусской государственной академии музыки. Однако к девятому классу интерес к инструменту постепенно угас. Подростку хотелось больше самостоятельности и свободы, поэтому он решил оставить музыкальную гимназию.
Учеба, первые работы и начало музыкальной карьерыПосле ухода из музыкальной гимназии Тимофей поступил в лингвистический колледж. Правда, долго там не задержался: спустя два семестра его отчислили за прогулы. Позже будущий артист поступил в колледж искусств, где выбрал специальность «руководитель творческого коллектива». И эту учебу он вскоре оставил.
Параллельно Тимофей начал самостоятельно пробовать силы в музыке. Он писал тексты песен, выступал на улице и подрабатывал официантом и грузчиком. Первые композиции Морозов начал публиковать во «ВКонтакте» еще в 2012 году. Тогда ему было всего 14 лет, а для творчества он использовал псевдоним «Некий Клон». В том же году начинающий музыкант впервые вышел на сцену минского клуба Fabrique.
Как Тима Белорусских попал в Kaufman LabelВ 2016 году Тимофей решил попробовать себя не только в музыке, но и в юморе. Он принял участие в телевизионном шоу ТНТ «Comedy Баттл». Однако жюри не оценило его выступление, и после неудачи артист снова сосредоточился на музыкальном направлении.
Вскоре Морозов попытался попасть в музыкальное объединение Kaufman Label. Первая встреча с руководителем лейбла Александром Розниченко закончилась неудачей: тот счел выступление начинающего артиста недостаточно подготовленным.
Однако Тимофей не отказался от идеи сотрудничества. Спустя год он вновь пришел на прослушивание, и на этот раз его приняли. Именно в этот период появился трек «Рассвет», после которого Белорусских начал регулярно работать в студии и постепенно формировать собственный музыкальный стиль.
«Мокрые кроссы» и стремительная популярностьНастоящий прорыв произошел в 2018 году после выхода песни «Мокрые кроссы». Композиция моментально стала популярной на основных музыкальных площадках и социальных сетях, включая «ВКонтакте», «Яндекс.Музыку» и Apple Music.
Следом вышли песни «Незабудка» и «Витаминка». Новые хиты закрепили успех молодого исполнителя и сделали Тиму Белорусских одним из самых востребованных артистов своего поколения. Певец начал собирать большие концертные площадки, однако к столь стремительному вниманию публики оказался не полностью готов.
В одном из интервью музыкант признавался, что постоянные выступления и студийная работа давались ему непросто.
«Я получаю удовольствие от концертов, но бесконечные записи, выступления — все это иногда утомляет. Элементарно устаешь. Во-вторых, у нас были серьезные проблемы с квартирой, мы едва ее не потеряли. Вопрос удалось решить, но это было сложно», — рассказывал артист.
Личная жизнь Тимы Белорусских: стал отцом в 16 летЕще одной важной частью биографии Тимы Белорусских стало раннее отцовство. Как выяснилось позднее, в 16 лет артист впервые стал папой. Его девушка Яна, которой тогда исполнилось 17 лет, родила дочь Софью.
Музыкант не скрывал, что столь раннее родительство оказалось серьезным испытанием. Он признавался, что в тот момент у него не хватало жизненного опыта.
«Эта неопытность существовала совместно с первой любовью, с желанием попробовать что-то новое в своей жизни. Немножечко безответственный я был. Но у нас ни секунду не было сомнений, что будем рожать. Самое жесткое было рассказать родителям», — вспоминал артист.В отношениях Тимы и Яны произошел трагический эпизод. Девушка случайно выпала с седьмого этажа, когда потянулась за телефоном. В результате падения Яна получила тяжелые травмы и многочисленные переломы. В этот период Тима уехал в Москву на съемки программы «Привет, Андрей!». Решение продолжить работу вызвало волну критики в адрес музыканта.
Сам артист объяснял свой поступок необходимостью зарабатывать деньги на лечение возлюбленной. Позже Яна пошла на поправку. Однако отношения пары не выдержали испытания.
Развод Тимы Белорусских с Яной
После рождения дочери и проблем со здоровьем Яны Тима практически все время посвящал работе. Он много выступал и ездил с концертами, поскольку стремился обеспечить семью. В этот период Яна сблизилась с их общим другом. Между ними возникли романтические отношения, после чего Тима и Яна решили расстаться.
«Ей начал помогать наш общий друг. Они сблизились, произошла романтическая история. А я катался с концертами», — рассказывал музыкант.При этом Белорусских утверждал, что развод прошел спокойно и без серьезных конфликтов. После расставания бывшие супруги сохранили нормальные отношения и продолжили вместе заниматься воспитанием Софии. Тима активно участвует в жизни дочери.
После возвращения на сцену музыкант начал приглашать на свои крупные концерты не только Софию, но и бывшую жену Яну. Они стали главными членами его группы поддержки.
Свою нынешнюю личную жизнь артист предпочитает не выносить в публичное пространство и практически не рассказывает о новых романтических отношениях.
Тима Белорусских рассказал о своем отношении к любвиВ сентябре 2026 года во время радиошоу артист рассказал о том, какими считает идеальные отношения. По словам Тимы, ему близок формат отношений, который напоминает «американские горки».
Музыкант признается, что во время влюбленности может практически перестать принадлежать самому себе и способен идти на самые неожиданные поступки ради любимого человека. При этом подробности своей нынешней личной жизни Белорусских по-прежнему предпочитает не раскрывать.
Почему Тима Белорусских ушел из Kaufman LabelВ 2020 году артист неожиданно прекратил сотрудничество с Kaufman Label. Позже Белорусских объяснил, что условия контракта серьезно ограничивали его свободу.
«Сто рублей гонорар — и мне ничего не принадлежит. Саш, как ты мог мне такое дать подписать?», — возмущался певец.Однако финансовая сторона договора была не единственной причиной недовольства артиста. Тима рассказывал, что из-за плотного графика и требований команды практически перестал самостоятельно заниматься написанием музыки.
Кроме того, для поддержания определенного публичного образа ему приходилось скрывать подробности личной жизни. В итоге музыкант решил прекратить сотрудничество с лейблом.
Задержание Тимы Белорусских и дело о наркотикахВ январе 2021 года Тимофея Морозова задержали вместе с другом по обвинению в хранении запрещенных веществ. Вскоре артиста отпустили под залог. Позже он признал вину, а суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в колонию.
Поначалу музыкант отрицал появившиеся в СМИ сообщения о произошедшем.
«Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально. Потому что появилось много "диванных" комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо», — писал Белорусских.Вскоре пиар-агент артиста подтвердила информацию о задержании и уголовном деле. После этого часть поклонников предположила, что к произошедшему мог иметь отношение бывший лейбл певца. Однако руководитель Kaufman Label Александр Розниченко отверг подобные обвинения. Он объяснил ситуацию новым кругом общения артиста и не признал причастность лейбла к делу.
Возвращение Тимы Белорусских на сценуНесмотря на громкий скандал, Тима Белорусских не прекратил заниматься музыкой. В 2023 году он вновь начал выступать перед публикой. После возвращения к концертной деятельности Белорусских продолжил выпускать музыку и готовить новые выступления.
«Посмотрим, не будем загадывать. Катаемся мы много где, часто приезжаем на корпоративы. Мы настроены на работу, отдых будет в конце года. А сейчас задача — показать себя, заявить, что мы здесь. В 2026-м ждите новую программу и high level. Мы не подведем», — заявил артист.
Новый скандал вокруг Тимы Белорусских в 2025 годуОсенью 2025 года имя Тимы Белорусских вновь оказалось в центре медийного скандала. В интернете начали распространяться сообщения о том, что певец якобы негативно высказывался о россиянах и называл их «испорченными».
Публикации вызвали волну критики в адрес артиста. На фоне возникшего скандала организаторы начали массово отменять его концерты в крупных российских городах, в том числе в Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Сам Белорусских опроверг распространявшиеся обвинения.
По словам музыканта, перенос тура на 2026 год произошел по другой причине. Артист объяснил, что у него не было готовой новой концертной программы, которую он хотел доработать перед возвращением к масштабным выступлениям. Белорусских подчеркивал, что намерен выйти к публике с качественно подготовленным материалом, а не выпускать новое шоу в спешке.
Тима Белорусских сейчасВ 2026 году Тима Белорусских окончательно вернулся к активной музыкальной и гастрольной деятельности. В феврале артист стал главным «секретным гостем» масштабного музыкального фестиваля Big Love Show 2026. Его выступление стало одним из заметных эпизодов возвращения певца на большие концертные площадки.
Белорусских также продолжил выпускать новые песни. Среди последних релизов артиста — сингл «Мысли», который вышел в июле 2026 года. 25 сентября 2026 года музыкант представил еще одну новую композицию — «В округе».
Недавно среди фанатов и в СМИ действительно появились слухи о том, что Тима Белорусских и Яна снова вместе. Главным поводом для этого стали публикации самой Яны, на которых она позирует с певцом. Поклонники сразу же начали бурно обсуждать возможное воссоединение пары после многолетнего разрыва, решив, что бывшие супруги смогли простить прошлые обиды.