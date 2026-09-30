«Будем как Воронины?»: Юля Гаврилина купила дом родителям

30 сентября 2026, 12:22

Юля Гаврилина перевезла родителей в Подмосковье и задумалась о собственном жилье

Юля Гаврилина (Фото: Instagram* / @julia.gavrilina)

Юля Гаврилина решила позаботиться о родителях и купила им дом в Подмосковье. Блогерша перевезла семью за город, а сама тем временем снова сменила съемную квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Собственное жилье Юля пока приобретать не спешит, хотя признается, что уже представляет, каким оно должно быть. Сейчас блогерша пытается определиться с районом, площадью и этажом, а также решить, что ей больше подходит — квартира или загородный дом.





«Конечно, очень хотелось бы (свое жилье), но я сейчас пытаюсь визуализировать ту самую квартиру — в каком районе хочу, сколько квадратных метров, как должна выглядеть, на каком этаже… Квартира или все-таки дом?!» — поделилась Гаврилина.

«Будем как Воронины?» — пошутила Юля.