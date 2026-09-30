«Могу потратить 150 тысяч»: Анна Хилькевич раскрыла траты на бьюти-процедуры
Анна Хилькевич рассказала, почему отказалась от филеров
Анна Хилькевич призналась, что в целом довольна своей внешностью, однако уход за кожей иногда требует от неё весьма серьезных расходов. Актриса рассказала о своих бьюти-привычках на VOICE Beauty Awards. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Хилькевич, к косметологу она ходит с разной периодичностью — иногда раз в месяц, а иногда делает более длительные перерывы. При этом стоимость процедур может сильно отличаться.
«Я хожу к косметологу. Иногда раз в месяц, иногда раз в несколько месяцев и могу потратить по-разному. Когда 15 тыс. рублей, а когда 150 тыс. рублей», — поделилась Анна.При этом актриса подчеркнула, что сознательно отказывается от филеров. Хилькевич объяснила это тем, что не хочет сталкиваться с возможными последствиями их использования спустя годы.
«Я против филеров, потому что с годами они мигрируют и остаются комками», — заявила артистка.От пластических операций Хилькевич пока также решила отказаться. По её словам, сейчас она не планирует кардинально менять свою внешность и предпочитает ограничиваться уходом и косметологическими процедурами.