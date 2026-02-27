27 февраля 2026, 15:00

Николай Наумов (фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»)

28 февраля Николаю Наумову исполняется 44 года. Актер стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. Мало кто знает, что вне экрана артист уже много лет занимается благотворительностью. О том, как сегодня живет Николай Наумов и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».





Биография Николая Наумова: детство и юность

«На самом деле Колян не так уж от меня далёк. Я сам вырос в таком же «неблагополучном» районе и общался с подобными людьми. Что касается меня лично, то я, конечно, не такой брутальный примат: всё-таки считаю себя интеллигентным человеком. Хотя готов подписаться практически под любым поступком своего героя», — говорил Николай в одном из интервью.

Николай Наумов в КВН

Николай Наумов в сериале «Реальные пацаны»

«Вообще, это дух нашего времени, такого странного и интересного, когда Оля Бузова пишет книгу о себе. А чем наш Колян хуже? Он ничуть не менее смешной, чем прекрасная Ольга Бузова. И прелесть этого персонажа в том, что он очень просто, живо и по-настоящему реагирует на жизнь — как чувствует, так и делает», — рассказывал актер.

«Для меня было удивительно, что на улице ко мне стали подходить люди и абсолютно искренне говорить, что выросли на моём сериале. Поначалу мне было немного дико и смешно, но я реально осознал, что так оно и есть — прошло 10 лет. Люди сходили в армию, кто-то отсидел и вышел, кто-то выздоровел, кто-то заболел. Это огромный срок, большой период жизни», — вспоминал артист.

Николай Наумов (фото: кадр из фильма «Друзья друзей»)

Фильмы и сериалы с Николаем Наумовым

Личная жизнь Николая Наумова

Взял на полное обеспечение инвалида

Общественная деятельность Николая Наумова

За что Николая Наумова внесли на сайт «Миротворец»*

Николай Наумов и Зоя Бербер (фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»)

Николай Наумов сегодня