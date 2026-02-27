Стал звездой КВН, спасает детей и инвалида-шурина: судьба Коляна из «Реальных пацанов» Николая Наумова. За что его внесли в базу «Миротворец»*?
28 февраля Николаю Наумову исполняется 44 года. Актер стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. Мало кто знает, что вне экрана артист уже много лет занимается благотворительностью. О том, как сегодня живет Николай Наумов и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Николая Наумова: детство и юностьНиколай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми. Его отец был военным, а мама — домохозяйкой. У Николая есть младший брат Дмитрий.
Несмотря на то, что Николай жил в неблагополучном районе города, он не стал местным хулиганом. Всё свободное время он посвящал чтению и изучению иностранных языков. На это повлияла мать Наумова, которая искренне хотела, чтобы ее сын вырос серьёзным человеком.
«На самом деле Колян не так уж от меня далёк. Я сам вырос в таком же «неблагополучном» районе и общался с подобными людьми. Что касается меня лично, то я, конечно, не такой брутальный примат: всё-таки считаю себя интеллигентным человеком. Хотя готов подписаться практически под любым поступком своего героя», — говорил Николай в одном из интервью.Окончив в 1999 году Пермский кадетский корпус, Наумов начал думать о будущей профессии. Выбор актера пал на факультет иностранных языков в Пермском педагогическом училище.
Николай Наумов в КВНВ студенческие годы Николай Наумов познакомился с однокурсниками, которые пригласили его выступать в команде КВН. Молодой человек охотно принял приглашение и рискнул выйти на сцену. Тогда он вдруг осознал, что хочет связать с этим свою жизнь.
Впоследствии юмор стал для Николая отдушиной, а любовь к иностранным языкам постепенно сошла на нет. Вскоре студентом заинтересовались КВНщики из сборной команды «Парма». Игроки решили, что Николай отлично впишется в образ типичного уральского гопника. На тот момент в коллектив входили Светлана Пермякова, Жанна Кадникова и бывший резидент Comedy Club Олег Верещагин.
В 2001 году «Парма» стала чемпионом Первой лиги, а еще через несколько лет — взяла кубок на фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Настоящая популярность обрушилась на команду Наумова в 2004 году, когда они стали финалистами Высшей лиги. После этого коллектив распался.
Николай Наумов в сериале «Реальные пацаны»В один из дней Наумову позвонил старый знакомый — Антон Зайцев. Он предложил снять сериал о российской провинции, главным героем которого станет Николай. Незадолго до звонка создатель «Реальных пацанов» случайно услышал разговор двух парней, которые ехали в троллейбусе в растянутых спортивных штанах и лакированных туфлях. Этот эпизод стал одним из решающих.
Так студент иняза на целых 13 лет оказался вовлечён в историю пермского героя Коляна. Вместе с Наумовым в съемках принимали участие юмористы из других коллективов КВН и харизматичные театральные актёры.
«Вообще, это дух нашего времени, такого странного и интересного, когда Оля Бузова пишет книгу о себе. А чем наш Колян хуже? Он ничуть не менее смешной, чем прекрасная Ольга Бузова. И прелесть этого персонажа в том, что он очень просто, живо и по-настоящему реагирует на жизнь — как чувствует, так и делает», — рассказывал актер.С той поры к Николаю Наумову пришла всенародная слава. Его стали часто узнавать на улице и просить автографы.
«Для меня было удивительно, что на улице ко мне стали подходить люди и абсолютно искренне говорить, что выросли на моём сериале. Поначалу мне было немного дико и смешно, но я реально осознал, что так оно и есть — прошло 10 лет. Люди сходили в армию, кто-то отсидел и вышел, кто-то выздоровел, кто-то заболел. Это огромный срок, большой период жизни», — вспоминал артист.
Фильмы и сериалы с Николаем НаумовымПосле грандиозного успеха Наумова начали приглашать на съёмки фильмов. Хотя в качестве камео Николай Наумов дебютировал в 2003 году в одной из серий сериала «Мангуст». В 2009 году он сыграл сотрудника ГИБДД, старшего лейтенанта Корочкина в комедии Сарика Андреасяна «ЛОпуХИ». Несмотря на то, что картина получила низкие рейтинги, её посмотрели почти миллион человек.
Спустя ещё два года Николай Наумов снялся в комедии «Беременный», в котором сыграл эпизодическую роль корреспондента телеканала МУЗ ТВ. В 2012 году он вместе с Араратом Кещяном сыграл в фильме «Няньки». Также он принимал участие в съемках фильмов «Друзья друзей» (2013) и «Корпоратив» (2014).
В 2015-м актер озвучил рассказчика в документальном фильме «Васенин». Спустя год на телеканале ТНТ вышел сериал «Бедные люди». В 2017 году Николай появился в эпизоде комедии «Гражданский брак». Артист также снялся в фильме «Сердце Пармы», основанного на одноимённом романе Алексея Иванова.
Одним из самых успешных в фильмографии Наумова стал детектив «Волшебный участок» 2023 года. Пермяку досталась роль бывшего полицейского Алексея Попова, который оказывается вовлечён в необычную историю со сказочными персонажами.
Также актёр засветился сразу в нескольких телевизионных проектах — в шоу «Слава Богу, ты пришёл!» и «Камеди Вумен». А в программах «Comedy Баттл. Без границ» и «Не спать!» Николай стал членом звёздного жюри. В 2021 году он принимал участие в «Форт Боярде», который выиграл в ожесточённой борьбе. Полученный денежный приз Наумов перечислил на счёт двух детских фондов — «Живи, малыш» и «Дедморозим».
Личная жизнь Николая НаумоваПока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. Альбина подрабатывала раздачей листовок, а Николай с друзьями собирался на вечеринку. У парней совсем не было денег, и они решились попросить 500 рублей у промоутера. Девушка согласилась занять денег только при одном условии — если ее возьмут с собой.
Оказавшись в одной компании, Коля и Альбина сразу понравились друг другу. Так и начался роман, который быстро перешел в брак. У Альбины татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье. Супруга уже родила мужу троих детей: Амину, Александра и Сергея.
Взял на полное обеспечение инвалидаСтоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.
Общественная деятельность Николая НаумоваВ 2018 году Николай Наумов стал креативным директором приложения «Автокласс», которое помогает учить Правила дорожного движения в интерактивном формате — с помощью аудио- и видеоуроков, картинок и скетчей с Николаем Наумовым. Приложение запустили не только в России, но и Белоруссии.
За что Николая Наумова внесли на сайт «Миротворец»*Финальный сезон сериала «Реальные пацаны» завершился сценой визита главных героев в военный госпиталь. Этот эпизод многие зрители восприняли как проявление патриотизма. Для исполнителей ролей подобная позиция, по их словам, выходит за рамки сценария и отражает личное отношение к происходящему в стране.
Наумов в последнее время значительно сократил участие в съемках и сосредоточился на поездках по приграничным регионам России. В частности, он посещал Шебекино в Белгородской области, где встречался с молодежью, присутствовал на вечернем богослужении и приложился к святым мощам. Актер отмечал, что для него важно лично увидеть обстановку и пообщаться с людьми на местах.
В 2023 году актера внесли в базу «Миротворец»* и объявили персоной нон-грата на Украине. Сам артист публично заявлял, что подобные решения не стали для него поводом для переживаний.
Николай Наумов сегодняПосле завершения «Реальных пацанов» новых масштабных кинопроектов с участием Наумова немного. Ранее он организовал тур по городам белгородского приграничья. По его словам, он убежден в благополучном будущем страны и подрастающего поколения и считает необходимым поддерживать моральный настрой российских военнослужащих.
В феврале 2026 года стало известно, что Николай сыграет главную роль в сериале «Горнолыжка», съемки которого проходят на живописном горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии — «Архыз».