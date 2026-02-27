Омоложение за десятки тысяч долларов: супруга Natan’а готовится к пластике
Супруга Natan’а, Анастасия, готовится к серьёзным изменениям во внешности и планирует отправиться в Сеул на пластические процедуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, решение связано не только с личными желаниями, но и с большим количеством предложений о съёмках — для новых проектов она хочет выглядеть безупречно.
Поездка приурочена к её 38-летию. Конкретные операции Анастасия раскрывать не стала, однако известно, что примерная стоимость вмешательств может составить от 10 до 35 тысяч долларов без учёта перелётов и проживания.
В комментариях подписчики активно обсуждают планы блогерши: многие считают, что она и без того отлично выглядит и не нуждается в пластике. Тем не менее, судя по всему, Natan поддерживает супругу и готов оплатить её преображение.
