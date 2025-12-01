Стала актрисой в 11 лет и скрывает знаменитого мужа": как сейчас живёт Мария Капустинская и от кого у неё дети?
Мария Капустинская — одна из самых узнаваемых российских актрис поколения 2000-х. Зрители запомнили её по сериалам «ОБЖ», «Старшеклассники» и криминальной франшизе «Невский». 2 декабре ей исполняется 40 лет. О том, как складывается творческий путь артистки и кто ее муж, которого она скрывает, расскажет «Радио 1».
Биография Марии Капустинской: ранние годы и первые шаги на сценеКапустинская родилась 2 декабря 1985 года в Ленинграде. Её отец из Украины, он владел грузинским рестораном, однако будущая актриса никогда не планировала идти по семейным стопам. Уже в школьные годы Мария почувствовала любовь к сцене.
В 11 лет она впервые выступила в музыкальном театре «Розыгрыш» и быстро стала постоянной участницей постановок. Артистический опыт оказался полезным, когда в 2001 году Мария впервые оказалась на съёмочной площадке.
Капустинская в «ОБЖ» и погружение в профессиюСериал «ОБЖ» стал телевизионным дебютом 15-летней Марии. Период оказался непростым: ей приходилось одновременно учиться, репетировать в театре и работать на площадке.
«Я тогда совсем ничего не знала. Текст, камеры, мейкап, суета... А у меня ещё контрольная по алгебре! Но как-то влилась. В первые съёмочные дни волновалась страшно. А потом — затянуло. И я поняла, что это всерьёз», — вспоминала актриса.В «ОБЖ» Мария продемонстрировала глубокое понимание актёрских задач. По характеру она сильно отличалась от своей героини, но стремилась проживать её эмоции — это и сделало образ убедительным.
Почти не имея свободного времени, Мария всё же быстро вошла в ритм и решила продолжить актёрский путь в профессиональном вузе.
Учёба в СПбГАТИ и первые крупные проектыПосле школы она поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курс Юрия Красовского. Учёба была интенсивной — занятия порой растягивались на 12 часов, — однако Капустинская вспоминает этот период как один из самых насыщенных и счастливых.
К выпуску в 2007 году у неё уже был список заметных ролей. После успеха «ОБЖ» к начинающей артистке стали присматриваться режиссёры. Сначала последовали эпизодические появления в сериалах, затем — участие в популярном молодёжном проекте «Старшеклассники», где она снималась уже во время обучения в академии.
Несмотря на то, что в начале карьеры Марии доставались в основном небольшие роли, её фильмография быстро пополнялась. Впервые главную героиню Мария сыграла в 2011 году — в детективе «Встречное течение» режиссёра Кирилла Капицы. Проект получил хорошие отзывы, а артистку стали чаще приглашать в криминальные сериалы и детективы.
В последующие годы Капустинская появлялась в популярных телепроектах, включая «Ментовские войны» и «Тайны следствия».
Успех в «Невском» и признание режиссёров2014 год стал важным этапом для актрисы: на НТВ состоялась премьера детектива «Невский». Капустинская сыграла Юлию — супругу персонажа Антона Васильева. Её героиня получилась резкой, эмоциональной и упрямой, а сама Мария органично вписалась в основной актёрский состав, где вместе с ней работали Андрей Гульнев, Сергей Кошонин и Дмитрий Паламарчук.
За артисткой укрепилась репутация профессиональной и дисциплинированной актрисы. Режиссёры отмечали, что она никогда не капризничает и готова переснимать сцену столько раз, сколько нужно, чтобы добиться идеального результата.
Так было и на съёмках криминальной драмы «Восхождение на Олимп». По воспоминаниям Марии, в один из эпизодов её партнёр Юрий Батурин никак не мог правильно произнести важную фразу. На улице стоял мороз, актрисе приходилось сидеть на земле, но она терпеливо помогала коллеге до тех пор, пока дубль не получился.
Фильм вышел в 2016 году и стал значимой работой режиссёра Сергея Щербина.
Фильмография Марии Капустинской
- 2000–2005 — «ОБЖ»;
- 2006–2010 — «Старшеклассники»;
- 2006 — «Опера-2. Хроники убойного отдела»;
- 2007 — «Молодое зло»;
- 2008 — «Куклы колдуна»;
- 2009 — «Одну тебя люблю»;
- 2010 — «Одиночка»;
- 2011 — «Встречное течение»;
- 2011 — «Шаман»;
- 2013 — «Кома»;
- 2014 — «Тест на беременность»;
- 2015 — «Восхождение на Олимп»;
- 2015 — «Город особого назначения»;
- 2017–2018 — «Невский»;
- 2021 — «Серьга Артемиды»;
- 2021 — «Персональный ангел»;
- 2022 — «Даркнет»;
- 2022 — «Чайки»;
- 2023 — «Грибной дождь»;
- 2023 — «На своём месте»;
- 2023–2025 — «Настоящий»;
- 2024 — «Дикарка».
Личная жизнь Марии Капустинской: отношения с Игорем Ботвиным и рождение детейПосле премьеры «Встречного течения» СМИ заговорили о возможном романе Марии с Игорем Ботвиным, сыгравшим главную роль. В 2013 году актриса опубликовала в социальных сетях фотографии двух сыновей — Ярослава и Ивана. Подписчики заметили, что старший мальчик внешне очень похож на Ботвина.
Позднее в профиле Марии появились фотографии, на которых дети вместе с актёром занимаются домашними делами — читают, мастерят, проводят время вместе. В ряде источников утверждалось, что артистка и Ботвин официально поженились: в 2017 году Капустинская даже подписала снимок с актёром как «Мужжж». Известно также, что сыновья носят его фамилию. Однако сами актёры публично свой статус не комментируют.
Мария Капустинская сегодняКапустинская продолжает активно работать. В 2025 году у неё нет главных ролей, однако она вновь появилась в третьем сезоне детектива «Настоящий», где исполняет роль супруги героя Данилы Якушева. В актёрский состав также входят Егор Пазенко, Андрей Гульнев и Екатерина Решетникова.
Кроме того, Мария участвует в продолжении спортивной драмы «Чайки», где снова играет вместе с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой. Съёмки стартовали летом 2025 года, а премьера намечена на 2026-й.