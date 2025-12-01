Стала актрисой в 11 лет и скрывает знаменитого мужа": как сейчас живёт Мария Капустинская и от кого у неё дети?

01 декабря 2025, 17:01

Мария Капустинская — одна из самых узнаваемых российских актрис поколения 2000-х. Зрители запомнили её по сериалам «ОБЖ», «Старшеклассники» и криминальной франшизе «Невский». 2 декабре ей исполняется 40 ​лет. О том, как ​складывается творческий путь ​артистки и ​кто ее муж, которого она скрывает, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Марии Капустинской: ранние годы и первые шаги на сцене Капустинская в «ОБЖ» и погружение в профессию Учёба в СПбГАТИ и первые крупные проекты Успех в «Невском» и признание режиссёров Личная жизнь Марии Капустинской: отношения с Игорем Ботвиным и рождение детей Мария Капустинская сегодня

Биография Марии Капустинской: ранние годы и первые шаги на сцене

Капустинская в «ОБЖ» и погружение в профессию

«Я тогда совсем ничего не знала. Текст, камеры, мейкап, суета... А у меня ещё контрольная по алгебре! Но как-то влилась. В первые съёмочные дни волновалась страшно. А потом — затянуло. И я поняла, что это всерьёз», — вспоминала актриса.

Учёба в СПбГАТИ и первые крупные проекты

Успех в «Невском» и признание режиссёров

Фильмография Марии Капустинской

2000–2005 — «ОБЖ»;

2006–2010 — «Старшеклассники»;

2006 — «Опера-2. Хроники убойного отдела»;

2007 — «Молодое зло»;

2008 — «Куклы колдуна»;

2009 — «Одну тебя люблю»;

2010 — «Одиночка»;

2011 — «Встречное течение»;

2011 — «Шаман»;

2013 — «Кома»;

2014 — «Тест на беременность»;

2015 — «Восхождение на Олимп»;

2015 — «Город особого назначения»;

2017–2018 — «Невский»;

2021 — «Серьга Артемиды»;

2021 — «Персональный ангел»;

2022 — «Даркнет»;

2022 — «Чайки»;

2023 — «Грибной дождь»;

2023 — «На своём месте»;

2023–2025 — «Настоящий»;

2024 — «Дикарка».

Личная жизнь Марии Капустинской: отношения с Игорем Ботвиным и рождение детей

Мария Капустинская сегодня