«Завравшийся и бессовестный человек»: Вика Цыганова жёстко высказалась о Долиной

01 декабря 2025, 14:56

Виктория Цыганова назвала критику в адрес Ларисы Долиной «народной расплатой»

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Виктория Цыганова назвала народный гнев в адрес Ларисы Долиной расплатой. Своё мнение она высказала в личном блоге.





Цыганова прокомментировала слова первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко. Драпеко считает, что недовольство граждан вызывает не сама Долина, а решение суда по делу о продаже её квартиры. Цыганова с этой позицией не согласилась.



Она охарактеризовала Долину как «завравшегося, бессовестного и аморального человека» и отметила, что та всегда «вела себя вызывающе».

«Долина не снимает корону уже лет 20, судя по всплывающим видео. Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата», — отметила Цыганова.

