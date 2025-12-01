«Верните девушке квартиру»: певица Туманова публично обратилась к Долиной на фоне скандала
Певица Лера Туманова высказалась по поводу громкого конфликта вокруг квартиры Ларисы Долиной и поддержала покупательницу, потерявшую жильё из-за мошеннической схемы.
В своём блоге артистка обратилась напрямую к Ларисе Александровне, призвав её вернуть недвижимость женщине, ставшей жертвой аферы.
Туманова напомнила, что их знакомство с Долиной началось во время шоу «Маска», где отношения между ними сложились тепло и дружелюбно. Однако нынешняя ситуация сильно изменила её взгляды. По словам певицы, случай Полины Лурье лишил многих людей, включая её саму, уверенности в безопасности сделок на вторичном рынке жилья.
Лера обратилась к народной артистке с конкретным призывом: вернуть квартиру пострадавшей покупательнице и направить свои ресурсы на борьбу с настоящими мошенниками — теми, кто стоял за аферой.
Напомним, 34-летняя Полина Лурье, мать двоих детей, приобрела квартиру Долиной в элитном районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что продажа была частью преступной схемы. По решению суда недвижимость снова перешла Долиной, а Лурье осталась без жилья и денег, что вызвало широкий общественный резонанс и волну критики в адрес певицы.
