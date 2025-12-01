«Верните девушке квартиру»: певица Туманова публично обратилась к Долиной на фоне скандала

01 декабря 2025, 14:35

Лера Туманова потребовала от Ларисы Долиной вернуть квартиру покупательнице

Лера Туманова (Фото: Instagram* / @leratumanova)

Певица Лера Туманова высказалась по поводу громкого конфликта вокруг квартиры Ларисы Долиной и поддержала покупательницу, потерявшую жильё из-за мошеннической схемы.