«Некрасивый балаган»: бывший директор Юлии Началовой рассказала о конфликте с Верой Алдониной
Экс-директор Юлии Началовой ответила на обвинения дочери Евгения Алдонина
Скандал вокруг болезни футболиста Евгения Алдонина и комментариев его дочери Веры вновь обострился.
Вчера в соцсетях Вера выразила недовольство действиями бывшего директора Юлии Началовой, Анны Исаевой, заявив, что та вмешивается в семейные дела.
В ответ Исаева дала развернутое объяснение своей позиции. По её словам, она не располагает никакой дополнительной информацией о состоянии Алдонина, кроме общедоступной.
«Уважаемая семья Началовых, из моего личного пожелания здоровья Жене вы устроили столь некрасивый балаган», — отметила она, подчеркнув, что не является частью семьи и не стремится «примазываться» к ним.Анна уточнила, что её единственный поступок заключался в том, чтобы вспомнить добрый поступок Евгения 20-летней давности и пожелать ему здоровья в телевизионном сюжете.
«Я гражданин РФ и имею право лично пожелать здоровья любому гражданину страны. Тем более, знакомому мне человеку», — добавила Исаева.Экс-директор подчеркнула, что никакой информации о семье она не раскрывала, не давала интервью от их имени и не разглашала чужих тайн. По её словам, раздувание конфликта является искусственным и не имеет основания, однако мотивы подобной реакции со стороны семьи остаются неизвестными.