«Некрасивый балаган»: бывший директор Юлии Началовой рассказала о конфликте с Верой Алдониной

01 декабря 2025, 15:08

Экс-директор Юлии Началовой ответила на обвинения дочери Евгения Алдонина

Анна Исаева (Фото: Instagram* / @isaeva.anya)

Скандал вокруг болезни футболиста Евгения Алдонина и комментариев его дочери Веры вновь обострился.





Вчера в соцсетях Вера выразила недовольство действиями бывшего директора Юлии Началовой, Анны Исаевой, заявив, что та вмешивается в семейные дела.



В ответ Исаева дала развернутое объяснение своей позиции. По её словам, она не располагает никакой дополнительной информацией о состоянии Алдонина, кроме общедоступной.





«Уважаемая семья Началовых, из моего личного пожелания здоровья Жене вы устроили столь некрасивый балаган», — отметила она, подчеркнув, что не является частью семьи и не стремится «примазываться» к ним.

«Я гражданин РФ и имею право лично пожелать здоровья любому гражданину страны. Тем более, знакомому мне человеку», — добавила Исаева.