Стала музой режиссера Жоры Крыжовникова и долго скрывала развод: жизнь и творчество звезды фильма «Горько!» Юлии Александровой
Российскую актрису театра и кино Юлию Александрову по имени, может, и не каждый вспомнит, но невеста Васютина из фильма «Самый лучший день!» или Наташа из картины «Горько!» точно известны многим. В кинокартинах, где чаще всего можно увидеть Юлию Александрову, режиссёром обычно выступает Жора Крыжовников. Так случилось, что актриса давно является его музой. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Юлии Александровой: детство актрисыЮлия Александрова появилась на свет 14 апреля 1982 года в городе Воронеж. Студенты-родители, окончив университет, переехали в Чехов, а когда Юле исполнилось семь лет, родители решили расстаться, и девочка осталась жить с мамой. Отец обосновался в городе Елец и создал новую семью, мама тоже нашла свое счастье с другим мужчиной.
В 1991 году Юлия вместе с матерью и отчимом перебралась в Москву. Спустя год у неё родился младший брат Михаил. В столице Юлия поступила в специализированную лингвистическую школу, которая располагалась на Мосфильмовской улице. Затем она сменила ещё два общеобразовательных учреждения.
В десятом классе Юлия перешла в школу на Цветном бульваре, где готовили старшеклассников к поступлению в театральный вуз. Именно там будущая актриса утвердилась в желании связать свою жизнь со сценой. После Александрова поступила в ГИТИС на актёрское отделение, а по окончанию учёбы стала актрисой театра «АпАРТе», где приняла участие во множестве постановок и сотрудничала с известными режиссёрами.
Начало карьеры в киноВ 2004 году Юлия Александрова дебютировала в кино, снявшись в военной драме «Папа» вместе с Владимиром Машковым. Затем последовали роли в сериале «Зона» и комедии «Дикари». Первой значимой работой стал фильм «Все умрут, а я останусь», где Юлия исполнила роль Насти — старшеклассницы с неоднозначной репутацией.
Широкую известность актриса приобрела после выхода фильма «Горько». Юлия мгновенно стала востребованной комедийной актрисой. Ей стали поступать предложения о съёмках в различных комедийных проектах. В дальнейшем она снялась в фильмах «Самый лучший день», «Ёлки новые», «Неидеальный мужчина» и в сериале «Звоните ДиКаприо».
Личная жизнь Юлии АлександровойЮлия Александрова и Андрей Першин, более известный как Жора Крыжовников, познакомились во время учёбы Юлии в ГИТИСе. Андрей в то время работал режиссёром в театре «АпАРТ» и ставил спектакль «Старый друг лучше…». Знакомые предложили Юлии главную роль в этом спектакле, и она сразу же понравилась Андрею.
Першин не стал медлить и осторожничать. Предложение руки и сердца последовало сразу после первых репетиций. Через короткое время пара съехалась, а узнав о беременности, поспешила узаконить отношения официально. В 2010 году у них появилась дочь Вера.
«На одной из первых репетиций Андрей сказал: «Александрова, может, поженимся? Если не понравится, разведемся». Как бы пошутил при большом стечении народа. То есть у нас не было сцен с припаданием на колено и дарением кольца. Так чтобы — Париж, Эйфелева башня, вот это всё. Мы просто стали жить вместе, и уже месяца через четыре Андрей начал заводить разговор о ребенке. Тут как раз я поняла, что беременна, и мы поженились», — вспоминала актриса в одном из интервью.Тогда муж и жена работали в театре, но в какой-то момент Юлия поняла, что необходимо переключаться на кино. После этого Жора Крыжовников стал создавать короткометражные фильмы, в которых играла Юлия. Впоследствии Тимур Бекмамбетов выделил финансирование на создание полнометражной картины.
В то время дочери пары было всего полтора года, и актриса все время посвящала ребенку. Но когда актриса, претендующая на главную роль в фильме «Горько!», не смогла принять участие, Юле предложили пройти пробы. Картина вызвала настоящий ажиотаж среди зрителей, а Александрова получила номинацию на престижную премию «Золотой орёл».
«Андрей очень умный и зрелый человек, это я — ребенок абсолютный. Так что у него, можно считать, двое детей: я и Вера. Андрей научил меня многим вещам — например, не молчать, обо всем разговаривать. Все надо обсуждать. Это нелегко, иногда болезненно, но это надо делать, чтобы «ком грязи» не нарастал. Если налет постоянно счищать, камушек сияет», — рассказывала актриса в интервью изданию «7 дней».Однако даже эти правила не уберегли семью от развода. В 2021 году, когда Першин появился на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» с Ольгой Долматовской, в СМИ начались разговоры о возможном расставании с Александровой. Только спустя год оба официально подтвердили факт развода.
Но и после расторжения брака Юлия Александрова и Андрей Першин сохранили теплые дружеские отношения и продолжили совместную работу.
Юлия Александрова сегодняЮлия Александрова сейчас продолжает активно сниматься, сохраняя статус востребованной актрисы в российской комедии и драме. Весной 2025-го состоялась премьера комедийного фильма «Ждун», в котором приняла участие Александрова. Всего на счету Юлии уже более 70 работ.
Юлия сосредоточена на воспитании 15-летней дочери Веры. После развода с Жорой Крыжовниковым актриса старается не афишировать свои отношения.