Стала Сергеем*, пережила насилие и не отвернулась от отца: как сейчас живёт дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной и что она говорила о матери?
Смерть Ксении Качалиной, когда-то перспективной актрисы и бывшей жены Михаила Ефремова, вновь привлекла внимание к её дочери Анне-Марии, которая несколько лет назад объявила себя небинарной персоной и назвалась Сергеем*. Их отношения никогда не были хорошими: брошенный на Гоа ребёнок, наркотики, насилие и полная потеря контакта. Как сейчас живёт дочь артистов и как она относилась к асоциальному образу жизни матери – в материале «Радио 1».
Детство, оставившее отпечаток на жизни
Анна-Мария родилась в 2000 году, получив двойное имя и статус представительницы знаменитой творческой династии.
Её отец, Михаил Ефремов, к тому моменту был одним из самых востребованных актёров страны. Мать, Ксения Качалина, тоже подавала большие надежды, будучи одной из ярких актрис своего поколения.
Однако семья просуществовала недолго: родители расстались, когда девочке было всего четыре года. С раннего возраста она демонстрировала творческие наклонности — участвовала в спектаклях, подумывала о театральном будущем. Но при этом стремилась выделяться: выбирала дерзкие стрижки, яркие цвета волос, увлекалась тяжёлой музыкой и серьёзной литературой.
Эпатаж был лишь внешней оболочкой. Внутри зрела боль, связанная прежде всего с поведением матери.
Жизнь на Гоа и неизлечимые травмы
После развода Качалина забрала дочь и уехала с ней на Гоа — место, известное не только пляжами, но и лёгким доступом к психоактивным веществам. Именно там, по воспоминаниям Анны-Марии, началось стремительное разрушение привычной жизни.
Качалина всё глубже погружалась в зависимости, а ребёнок оставался предоставлен сам себе.
Анна-Мария позже рассказывала, что мать почти не воспитывала её, могла забывать о еде и нередко поднимать руку. Всё это тяжело ударило по её психике.
Этот период стал одним из ключевых источников будущих проблем: тревожности, внутренней нестабильности, постоянных поисков собственной идентичности.
Когда стало ясно, что оставаться с матерью опасно, Михаил Ефремов добился полной опеки. Девочку он устроил в отдельную квартиру, обеспечил помощью и образованием. Анна-Мария начала посещать психотерапевта — этот процесс продолжается и сегодня.
Наследница знаменитой династии не просто порвала отношения с матерью — она сделала это окончательно и навсегда. И причиной были не подростковые протесты, а тяжелые травмы, нанесённые самым близким человеком.
Почему дочь отказалась от матери окончательно
Годы, проведённые с зависимой и нестабильной матерью, сформировали у Анны-Марии стойкое желание дистанцироваться. Когда-то она боялась родную маму до такой степени, что мечтала исчезнуть из её жизни.
Позже разрыв стал необратим. Особенно после того, как Качалина в одном из интервью позволила себе жестокие слова о ДТП Михаила Ефремова, заявив, что авария «должна была унести жизнь её дочери».
После таких фраз пути назад уже не существовало.
Анна-Мария защитила себя окончательно.
Позднее Качалина, отвечая на вопросы журналистов о дочери, заявляла, что признает её только если та «вернётся к прежнему имени и купит недвижимость в Майами».
«Мать медленно угасает... Её разум угасает», – говорила о происходящем Анна Мария.
Первый эпатаж: признания о гендерной идентичности*
В подростковом и юношеском возрасте Анна-Мария всё чаще шла против ожиданий общества и семьи. В соцсетях она откровенно говорила о своей сексуальной ориентации, писала, что она имела опыт отношений с мужчинами, но «больше тянет к представительницам своего же пола»*.
Позже в её блогах стали появляться записи то от мужского, то от женского лица. Тогда же она взяла себе творческий псевдоним Айм Тилломори.
Со временем поиски зашли дальше. Анна-Мария стала открыто заявлять, что является «небинарной личностью»*, что не относится к одному фиксированному полу*, что предпочитает мужское имя и обращение*.
Позже она выбрала новое имя — Сергей, требуя обращаться к себе в мужском роде*.
Свою гендерную идентичность* она однажды описала «пятью сложнопроизносимыми словами», смысл которых понятен далеко не каждому.
Реакция общества и жизнь после аварии отца
Когда Михаил Ефремов оказался в колонии, разговоры о его дочери лишь усилились. Многим казалось, что нестабильной девушке будет трудно выжить без поддержки. Однако финансовые вопросы взяла на себя его жена Софья Кругликова, хотя средства использовались в основном из накоплений самого актёра.
Жилищных проблем Анна Мария не испытывает: от бабушки ей досталась просторная трёхкомнатная квартира.
Со сводными братьями и сёстрами она поддерживает контакт, но и с отцом тоже общается. Однако матери в её жизни не было вплоть до её кончины 2 декабря – иначе быть уже не могло.
Анна Мария Ефремова сегодня
Теперь, когда мать ушла из жизни, дочь не сделала публичных заявлений, что было вполне закономерно, учитывая полное отсутствие отношений между ними на протяжении многих лет. Сейчас 25-летняя Анна Мария продолжает посещать психолога, изучает языки, занимается программированием и увлекается каратэ.
Её матери, Ксении Качалиной, не стало 2 декабря в возрасте 54 лет. Последние годы некогда известная актриса жила в разрухе, превратив квартиру в центре Москвы в притон с бомжами, и злоупотребляла алкоголем и принимала наркотики.