Увела Олега Ефремова из семьи и сделала аборт: как сложилась трагическая судьба звезды фильма «Любовь и голуби» Нины Дорошиной
3 декабря исполнился бы 91 год Нине Михайловной Дорошине — одной из самых ярких актрис советской эпохи, звезды фильма «Любовь и голуби» и ключевой фигуры «Современника». Её биография — это путь от тесной комнаты в коммуналке до всенародной любви. Но главным нерешённым чувством в её жизни остался Олег Ефремов — мужчина, которого она любила всю молодость, но рядом с которым так и не смогла остаться. Подробнее о судьбе актрисы расскажет «Радио 1».
Биография Нины Дорошиной: детство на Ближнем ВостокеБудущая актриса появилась на свет в подмосковном Лосиноостровске, переименованном позднее в Бабушкин. Семья ютилось в одной коммунальной комнате, а отец работал оценщиком мехов в Ростокино.
Весной 1941 года его направили в командировку в Иран, куда он поехал вместе с семьей. И менно это спасло их от ужасов войны. Детство Дорошиной прошло на Ближнем Востоке: она свободно выучила персидский язык и прониклась любовью к восточной культуре.
После возвращения в СССР Нина училась в женской гимназии, где увлеклась театром и попала в драмкружок — там ей доставались исключительно мужские роли из-за отсутствия мальчиков. Позднее судьба привела ее в театральную студию при Клубе железнодорожников. Руководившая коллективом актриса Мария Львовская подтвердила: девушке нужно идти в профессию.
Окончив школу, Дорошина без труда поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, где её наставниками стали Борис Захава и Вера Львова. Среди сокурсников будущей артистки были Александр Ширвиндт и Лев Борисов.
Почти 60 лет в «Современнике»: Нина Дорошина в театреСначала молодая актриса недолго служила в Театре-студии киноактёра, но в 1959 году стала частью труппы нового театра «Современник». Здесь она провела почти шесть десятилетий. В театре шутили, что Дорошина способна сыграть даже телефонный справочник — настольно убедительной была её манера существования на сцене.
Среди наиболее известных спектаклей с её участием — дуэт с Валентином Гафтом в постановке «Заяц love story» по пьесе Николая Коляды.
В разные годы она ярко проявила себя в ролях:
- Мисс Куикли («Виндзорские насмешницы»);
- Фисы («Крутой маршрут»);
- Инны («Мурлин Мурло»);
- Мадам Жорж («Четыре строчки для дебютантки»).
Нина Дорошина в кино: первые роли и «Любовь и голуби»Впервые на экран Дорошина попала ещё будучи студенткой. В мелодраме «Сын» её имя в титры не внесли, но уже роль Нелли Паниной в картине «Первый эшелон» принесла ей узнаваемость.
Настоящий прорыв произошёл в 1984 году благодаря фильму Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Дорошина уже играла Надю в театре, и именно увидев её на сцене, Меньшов решил перенести историю на экран. И не прогадал: роль экспрессивной Надежды Кузякиной стала визитной карточкой актрисы.
После этого Дорошина лишь раз вернулась в кино — в фильме «Вам что, наша власть не нравится?!» — а затем снова ушла в театр. Позднее она приняла участие в сериале «Гаражи», ставшем её последней работой в кинематографе.
Личная жизнь Нины Дорошиной: Олег Ефремов или Олег Даль?Свою первую влюблённость Дорошина пережила в 17 лет, увидев юного Олега Ефремова на сцене. Позднее они встретились на съёмках «Первого эшелона» — и чувство вспыхнуло снова.
Работая бок о бок, артисты быстро сблизились. Ефремов на тот момент был женат на Ирине Мазурук и воспитывал дочь Анастасию, однако не устоял перед увлечённой им девушкой. Их роман быстро стал достоянием театральной среды. Супруга режиссёра тяжело переживала измену.
«"Добрые" люди донесли до мамы, что у Дорошиной с Ефремовым какие-то неуставные отношения, скажем так. Мама вспоминала: "Иду я по театру, навстречу Нинка — каблучками цок-цок, говорит, мол, привет, Ириш". А мама отвечает: "Нин, ты знаешь, у меня-то ведь рука тяжелая, не здоровалась бы ты со мной". А Нинка говорит: "Хорошо!". И тут мама поняла, что у Нинки-то все хорошо, а у нее, видимо, не очень. Такие вот страсти», — рассказала Анастасия Ефремова на передаче «Судьба человека».Мазурук даже пыталась покончить с собой, но ее вовремя спасли. Ефремов лишь несколько раз навестил жену в больнице, после чего Ирина подала на развод. Многие были уверены: теперь Ефремов сделает Дорошиной предложение. Но этого не произошло. Их связь то обрывалась, то возобновлялась, но дальше гражданских страстей дело не шло.
Ефремов нередко шутил, что Нина слишком «несерьёзная» для семьи. Возможно, именно это, по словам её окружения, подтолкнуло артистку прервать неожиданную беременность. При этом сама Дорошина объясняла тот шаг карьерными обстоятельствами — в те годы её творческий путь стремительно развивался.
«Я ей говорила: "Нинка, ну что же ты не родила тогда? Был бы сейчас у нас с Мишкой брат или сестра". Она же действительно сделала от отца аборт, невзирая на то, что он умолял ее оставить ребенка. Она была уверена, что этим поступком подрежет ему крылья. Не послушала никого, и больше детей у нее уже не было. Потом всю жизнь она носилась с племянниками», — вспоминала Анастасия.Пара все же рассталась. Несмотря на расставания, чувствами они были связаны долгие годы. Анастасия Ефремова позже говорила, что, по словам отца, он любил только Нину.
Брак с Олегом Далем и новое счастьеПосле нарастающих разочарований в отношениях с Ефремовым в личной жизни Дорошиной произошёл поворот. На съёмках «Первого троллейбуса» актрису спас от гибели в море молодой Олег Даль. Позднее, уже в «Современнике», им поручили работать вместе, и постепенно профессиональное сотрудничество переросло в роман.
По словам коллег, Даль искренне влюбился и буквально боготворил Нину. Их свадьба прошла в доме Александра Бурдонского, присутствовала вся труппа. На свадьбе был и Ефремов, который заявил, что Дорошина любит только его.
Вскоре после свадьбы Дорошина осознала, что не готова прожить с Далем всю жизнь. После развода она долго оставалась одна.
Только спустя годы актриса вышла замуж во второй раз — за осветителя театра Владимира Тышкова. С ним Нина Михайловна обрела тихий уют, который сохраняла до самой его смерти.
Одиночество, здоровье и последние годы жизни Нины ДорошинойУ актрисы не было детей. По словам родственников, это было её осознанным выбором — она полностью отдала себя театру. В 2000-х Дорошина пережила инфаркт, а позднее потеряла племянницу, которая была ей как дочь. В 2017 году стало известно о резком ухудшении здоровья актрисы: атрофия мышц ног, астма и радикулит практически приковали её к постели. Несмотря на это, семья утверждала, что артистка не была одинока.
Позднее ей удалось восстановить способность ходить, но возникли новые сердечные проблемы.