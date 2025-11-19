Автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области
В Белгородской области за 5 млн рублей продают автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
После аварии, случившейся в 2020 году, жена актёра Софья Кругликова быстро продала внедорожник за сумму значительно ниже рыночной — менее чем за 1 миллион рублей. Затем машину перепродали за 2 миллиона рублей новому владельцу. Он обратился к мастерам, которые приобрели оригинальные детали и восстановили автомобиль.
Так внедорожник оказался в Белгородской области, где проживает его владелец. Мужчина ездил на транспортном средстве в течение трёх лет. Причиной продажи стало то, что ему потребовались средства на восстановление дома.
