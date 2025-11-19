Автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области

19 ноября 2025, 09:11

Mash: В Белгородской области за 5 млн рублей продают автомобиль Михаила Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В Белгородской области за 5 млн рублей продают автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП. Об этом пишет Telegram-канал Mash.