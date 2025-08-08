Подруга Лерчек раскрыла ее интимную тайну после развода
Приятельница блогера Лерчек — Валерия Чекалина — по имени Евгения Кривцова в эфире подкаста «Переговорка» на Радио 1 с Георгием Иващенко рассказала о её новой связи после развода с Артёмом Чекалиным.
По словам Кривцовой, у Леры появился мужчина ещё во время скандала на шоу с Натаном и он очень поддерживал её в тот период и остаётся рядом до сих пор.
Женя заметила, что, будучи участником проекта, она бы прямо сказала своё мнение Натану и Лере: да, они подняли охваты и получили контент, но за счёт травмирования близких людей. Она также поставила под сомнение, чем здесь похвастаться — вторжением в чужую семью или предательством тех отношений, которые у Леры уже были. Подруги, по словам Кривцовой, поддерживали Валерию после развода, но при этом сочувствовали и самому Артёму, который сильно переживал.
В настоящее время Валерия находится под домашним арестом по делу о незаконном выведении средств за рубеж; Троицкий суд Москвы в июле продлил ей меру пресечения.
