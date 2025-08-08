Подруга Лерчек раскрыла ее интимную тайну после развода

08 августа 2025, 18:07

Подруга Лерчек Кривцова сообщила о ее новом романе после развода с мужем

Валерия Чекалина (Фото: Радио 1)

Приятельница блогера Лерчек — Валерия Чекалина — по имени Евгения Кривцова в эфире подкаста «Переговорка» на Радио 1 с Георгием Иващенко рассказала о её новой связи после развода с Артёмом Чекалиным.