Достижения.рф

Стало известно о долгах певца Юрия Антонова перед ФНС

Певец Юрий Антонов задолжал ФНС 251 тысячу рублей
Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Юрий Антонов должен налоговой 251 тысячу рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».



Уточняется, что долги связаны с ИП артиста. Хотя в СМИ несколько дней назад появлялись сведения о том, что ФНС якобы заблокировала его расчётные счета, сейчас они вновь доступны.

Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева полностью погасила задолженности перед налоговой. Её проблемы с ФНС начались летом 2024 года, когда сумма долгов приблизилась к 21 миллиону рублей.

Из‑за этого ей временно ограничили выезд из страны и наложили арест на имущество, в том числе на автомобиль Lamborghini Urus. Перед этим стало известно, кто из блогеров задолжал налоговой практически сразу после погашения долга.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0