Стало известно о долгах певца Юрия Антонова перед ФНС
Певец Юрий Антонов должен налоговой 251 тысячу рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».
Уточняется, что долги связаны с ИП артиста. Хотя в СМИ несколько дней назад появлялись сведения о том, что ФНС якобы заблокировала его расчётные счета, сейчас они вновь доступны.
Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева полностью погасила задолженности перед налоговой. Её проблемы с ФНС начались летом 2024 года, когда сумма долгов приблизилась к 21 миллиону рублей.
Из‑за этого ей временно ограничили выезд из страны и наложили арест на имущество, в том числе на автомобиль Lamborghini Urus. Перед этим стало известно, кто из блогеров задолжал налоговой практически сразу после погашения долга.
