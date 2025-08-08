Достижения.рф

У рэпера Гио Пики украли 215 тысяч рублей в долларах и евро в самолёте

Георгий Джиоев (Фото: Instagram*/komicrime_official)

По данным SHOT, 47‑летний рэпер Георгий Джиоев (известный как Гио Пика) возвращался из Сыктывкара, где находился по личным делам.



Во время полёта, пока артист спал, неизвестные рылись в его багаже на верхних полках и вынули оттуда 2 тыс. долларов и 600 евро — около 215 тыс. рублей.

Перед этим сообщалось, что рэпер Тимати стал многодетным отцом. Избранница рэпера впервые рассказала о беременности, когда её живот уже ясно проступил. По её словам, вынашивание прошло легко — к концу срока она набрала меньше девяти килограммов и чувствовала себя хорошо.

Единственной трудностью для неё стала бессонница: не могла уснуть на животе. В шутку она жаловалась на бесполезность подушек и отсутствие специальных матрасов для будущих мам. Отмечается, что теперь Тимур Юнусов — многодетный отец: у него уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

*Запрещен в РФ

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0