У рэпера Гио Пики украли 215 тысяч рублей в долларах и евро в самолёте
По данным SHOT, 47‑летний рэпер Георгий Джиоев (известный как Гио Пика) возвращался из Сыктывкара, где находился по личным делам.
Во время полёта, пока артист спал, неизвестные рылись в его багаже на верхних полках и вынули оттуда 2 тыс. долларов и 600 евро — около 215 тыс. рублей.
Перед этим сообщалось, что рэпер Тимати стал многодетным отцом. Избранница рэпера впервые рассказала о беременности, когда её живот уже ясно проступил. По её словам, вынашивание прошло легко — к концу срока она набрала меньше девяти килограммов и чувствовала себя хорошо.
Единственной трудностью для неё стала бессонница: не могла уснуть на животе. В шутку она жаловалась на бесполезность подушек и отсутствие специальных матрасов для будущих мам. Отмечается, что теперь Тимур Юнусов — многодетный отец: у него уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
*Запрещен в РФ
