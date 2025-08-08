«Это обман и секта»: Артемий Лебедев раскритиковал движение «Русская община» и назвал его опасным

08 августа 2025, 16:17

Артемий Лебедев раскритиковал движение «Русская община» и назвал его опасным

Артемий Лебедев (Фото: telegram/temalebedev)

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал движение «Русская община» и назвал его опасным и вредным. Об этом он заявил в своем интервью блогеру «Дневник Хача».





В процессе разговора Лебедев рассуждал о своих нападках в сторону звезд российского шоу-бизнеса. Артемий отметил, что в публичных делах он всегда является искренним и на нем есть большая ответственность. В основе всех заявлений, по словам дизайнера, лежит желание сделать хорошо России.





«Я считаю, это мега вредное движение и супер опасное. Мы видим, постоянно из-за этого происходят какие-то эксцессы», — сказал Артемий в интервью.

«Они начинают на этом паразитировать. Надо понимать, что это обман и секта, которая пользуется проблемами и болью людей, которую используют для того, чтобы набить свой капитал», — пояснил Лебедев.