«Это обман и секта»: Артемий Лебедев раскритиковал движение «Русская община» и назвал его опасным
Артемий Лебедев раскритиковал движение «Русская община» и назвал его опасным
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал движение «Русская община» и назвал его опасным и вредным. Об этом он заявил в своем интервью блогеру «Дневник Хача».
В процессе разговора Лебедев рассуждал о своих нападках в сторону звезд российского шоу-бизнеса. Артемий отметил, что в публичных делах он всегда является искренним и на нем есть большая ответственность. В основе всех заявлений, по словам дизайнера, лежит желание сделать хорошо России.
«Я считаю, это мега вредное движение и супер опасное. Мы видим, постоянно из-за этого происходят какие-то эксцессы», — сказал Артемий в интервью.
Популярность «Русской общины» Лебедев объяснил наличием запроса у людей на решение каких-либо проблем. В особенности он выделил проблему с наркотиками и мигрантами. По словам Артемия, движение берет обращает внимание на частный случай, но не решает проблему в общем.
«Они начинают на этом паразитировать. Надо понимать, что это обман и секта, которая пользуется проблемами и болью людей, которую используют для того, чтобы набить свой капитал», — пояснил Лебедев.