Стало известно, зачем Анна Семенович на самом деле вступила в связь с женатым мужчиной с долгами

18 июля 2025, 16:09

Психоаналитик Смолярчук: Семенович годы ждала развода Шреера из-за своего плана

Анна Семенович (Фото: телеграм-канал @annsemenovich)

История отношений Анны Семенович и Дениса Шреера — это настоящая сага, в которой любовь не победила. Три года назад артистка познакомилась с бизнесменом и потеряла голову, но мужчина оказался женатым человеком с семьёй в Германии. Тогда певица начала открыто заявлять, что ждёт, когда избранник оформит развод. Месяцы ожидания превратились в годы. Денис постоянно обещал, что «вот-вот» станет свободным, а Анна ждала и ждала.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в этих отношениях нет речи про любовь, потому что любовь к другому человеку не должна быть сильнее уважения и любви к самому себе.





«Но и зависимость вряд ли это может быть, учитывая достаточно сильную личность Анны Семенович. Она сильная женщина, у неё хороший жизненный опыт. Здесь можно предполагать только обыкновенный план взрослых людей. В этом нет ничего крамольного, не расчет, хотя замуж выйти по расчёту — главная задача женщины, но нужно, чтобы расчет был правильным», — сказала она.

Анна Семенович (Фото: телеграм-канал @annsemenovich)



«Просто она не находила мужчин более достойных, более значимых претендентов на ее руку и сердце. Она для себя выбрала этот трудный путь и вряд ли от этого страдала. Это для нее как жизненная игра: попробую получить мужчину, которого хочу. Она, как минимум попробовала», — объяснила специалист.

Анна Семенович (Фото: телеграм-канал @annsemenovich)



«Мужчина имеет специфическую внешность, у него за спиной были большие трудности в жизни, а впереди ждали сложные бракоразводные процессы. Видимо, Семенович видела в нем духовное родство, единение», — предположила Смолярчук.