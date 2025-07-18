Андрей Мерзликин после развода устроил вечеринку с танцами на яхте
Андрей Мерзликин после развода с женой Анной Осокиной начал активно вести свои социальные сети.
В личном блоге 52-летний актер опубликовал новое видео с отдыха, который он провел с друзьями на борту яхты. На кадрах Мерзликин весело танцует, явно демонстрируя, что свободная жизнь ему нравится гораздо больше.
Подписчики артиста оценили его холостяцкий контент.
Напомним, Андрей с Анной были женаты почти 20 лет, у пары четверо детей. Причина развода до сих пор остается неизвестной. Ситуацию они прокомментировали коротко — развелись, дело житейское.
Ранее адвокат объяснил, получит ли бывшая жена актера Мерзликина большую долю после развода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
Читайте также: