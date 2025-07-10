Продюсер Дворцов: Семенович умеет петь, в отличии от половины российской эстрады

10 июля 2025, 23:45

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Анна Семенович талантливая артистка и умеет отлично петь, в отличии от половины российской эстрады. Таким мнением он поделился с изданием Общественная Служба Новостей.





По словам эксперта, Семенович — яркая артистка с огромной харизмой. Певица отлично работает с публикой, причем сочетает этот навык с прекрасным вокалом, который продюсер оценил на 10 из 10.





«Конечно, она умеет петь! Как говорится, талантливый человек — талантлив во всем. С публикой она работает достаточно профессионально. Соответственно, поет она хорошо, и даже очень хорошо», — сказал Дворцов.

«Тело как у девочки»: Алёна Апина шокировала публику своим видом

«Где-то 40-50 % из 100 у нас на эстраде поют действительно профессионально и берут публику именно этим. А остальные так называемые певцы и певицы — это коммерческая составляющая, где наблюдаются вложения инвестиционные в артистов с целью заработка», — отметил Дворцов.