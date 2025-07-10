Продюсер Дворцов: Семенович умеет петь, в отличии от половины российской эстрады
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Анна Семенович талантливая артистка и умеет отлично петь, в отличии от половины российской эстрады. Таким мнением он поделился с изданием Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, Семенович — яркая артистка с огромной харизмой. Певица отлично работает с публикой, причем сочетает этот навык с прекрасным вокалом, который продюсер оценил на 10 из 10.
«Конечно, она умеет петь! Как говорится, талантливый человек — талантлив во всем. С публикой она работает достаточно профессионально. Соответственно, поет она хорошо, и даже очень хорошо», — сказал Дворцов.
Свое мнение эксперт высказал на фоне обсуждений о том, что Анна не обладает хорошим вокалом. Об этом заговорили после одного из выступлений звезды, где она исполнила песню из репертуара группы «Блестящие» — «За четыре моря». Многие обратили внимание на ее навык работать с публикой, а другие начали обсуждать ее якобы плохой вокал. Дворцов опроверг эти разговоры и защитил Семенович.
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К тому же эксперт высказался и об остальных представителях российской сцены. По его словам, половина звезд совершенно не обладают навыком петь, а весь их успех — лишь профессиональное коммерческое продвижение.
«Где-то 40-50 % из 100 у нас на эстраде поют действительно профессионально и берут публику именно этим. А остальные так называемые певцы и певицы — это коммерческая составляющая, где наблюдаются вложения инвестиционные в артистов с целью заработка», — отметил Дворцов.
При этом продюсер отказался называть имена тех, кто, по его мнению, не награжден уникальными вокальными данными.