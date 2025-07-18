Анна Семенович пожаловалась на недуг, из-за которого осталась без голоса
Анна Семенович объяснила проблемы с голосом: «Это просто катастрофа»
Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем блоге 45-летняя певица рассказала, что произошло с ее голосом.
Артистка пожаловалась на симптомы простуды. По ее словам, она сама виновата в том, что ее сразил недуг.
«Работала на мероприятии, где в гримерке активно работал кондиционер. А мне было жарко, и я прибегала остывать. Потом поехала на дачу и там попила коктейли со льдом», — поделилась Семенович с поклонниками.
Анна подчеркнула, что наступает на те же грабли каждое лето. Сейчас звезда практически восстановилась и возвращается к работе.