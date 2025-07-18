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Анна Семенович пожаловалась на недуг, из-за которого осталась без голоса

Анна Семенович объяснила проблемы с голосом: «Это просто катастрофа»
Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем блоге 45-летняя певица рассказала, что произошло с ее голосом.



Артистка пожаловалась на симптомы простуды. По ее словам, она сама виновата в том, что ее сразил недуг.

«Работала на мероприятии, где в гримерке активно работал кондиционер. А мне было жарко, и я прибегала остывать. Потом поехала на дачу и там попила коктейли со льдом», — поделилась Семенович с поклонниками.

Анна подчеркнула, что наступает на те же грабли каждое лето. Сейчас звезда практически восстановилась и возвращается к работе.

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