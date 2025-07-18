Анна Семенович пожаловалась на недуг, из-за которого осталась без голоса

18 июля 2025, 09:31

Анна Семенович объяснила проблемы с голосом: «Это просто катастрофа»

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем блоге 45-летняя певица рассказала, что произошло с ее голосом.





Артистка пожаловалась на симптомы простуды. По ее словам, она сама виновата в том, что ее сразил недуг.





«Работала на мероприятии, где в гримерке активно работал кондиционер. А мне было жарко, и я прибегала остывать. Потом поехала на дачу и там попила коктейли со льдом», — поделилась Семенович с поклонниками.