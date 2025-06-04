04 июня 2025, 13:14

Филипп Киркоров ​и Любовь Успенская (фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова)

Народный артист России Филипп Киркоров госпитализирован с серьёзным заболеванием и отменил выступление в Кремле. На фоне обеспокоенности поклонников певец оказался в центре нового скандала: Любовь Успенская публично заявила, что ему пора уйти со сцены. Высказывание артистки вызвало бурную реакцию общественности и стало продолжением давнего конфликта между двумя исполнителями. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Госпитализация Филиппа Киркорова: отмена концертов и слухи Жёсткое заявление Успенской Конфликт с историей: от упрёков до судебных разбирательств Новый виток скандала: возвращение к старым обидам Возможные правовые последствия

Госпитализация Филиппа Киркорова: отмена концертов и слухи

Жёсткое заявление Успенской

«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — заявила Успенская.

«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант...», — сказала артистка.

Филипп Киркоров (фото: Instagram* / fkirkorov)



Конфликт с историей: от упрёков до судебных разбирательств

«А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — говорил тогда Киркоров.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Попрошайка», — рассказал певец.

Любовь Успенская (фото: Instagram* / uspenskayalubov_official)



«Ну что, Филя, шах и мат! Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях», — радовалась артистка.

Новый виток скандала: возвращение к старым обидам

«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе все-таки интерес, потому что по большому счету она никому не нужна», — высказался он.

Возможные правовые последствия