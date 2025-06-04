«Старая кошёлка»: новый скандал Успенской и Киркорова. Копроментирующее заявление певицы о связи Филиппа с Тимуром Хайдаровым
Народный артист России Филипп Киркоров госпитализирован с серьёзным заболеванием и отменил выступление в Кремле. На фоне обеспокоенности поклонников певец оказался в центре нового скандала: Любовь Успенская публично заявила, что ему пора уйти со сцены. Высказывание артистки вызвало бурную реакцию общественности и стало продолжением давнего конфликта между двумя исполнителями. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Госпитализация Филиппа Киркорова: отмена концертов и слухиНародный артист России Филипп Киркоров оказался в больнице после недавнего концерта. По предварительным данным, певцу диагностировали серьёзное заболевание, из-за которого ему пришлось отменить одно из запланированных выступлений. Особенно насторожило поклонников то, что отменён был концерт в Кремле — событие, которое Киркоров обычно не пропускает даже при плохом самочувствии.
В прессе сообщается, что у артиста диагностированы некроз и лимфаденопатия. Он пропустил несколько публичных мероприятий, включая церемонии вручения премий. Это усилило обеспокоенность состоянием здоровья певца.
Жёсткое заявление УспенскойНа фоне волнений за здоровье Киркорова неожиданно резко высказалась певица Любовь Успенская. 71-летняя артистка заявила, что 58-летнему исполнителю стоит завершить карьеру.
«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — заявила Успенская.Кроме того, она обвинила Киркорова в том, что он сам стал причиной своих проблем, решившись на пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. По её словам, неудачное вмешательство привело к разрыву импланта.
«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант...», — сказала артистка.Однако слова Успенской вызвали неоднозначную реакцию. Многие обвинили певицу в зависти и попытке привлечь внимание за счёт чужого несчастья.
Конфликт с историей: от упрёков до судебных разбирательствНапряжённые отношения между Успенской и Киркоровым длятся уже не первый год. В 2023 году певица резко высказалась о хирурге Хайдарове, после чего Филипп Киркоров вступился за врача. Он назвал поведение Успенской оскорбительным и хамским и заявил, что он разочарован в певице.
«А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — говорил тогда Киркоров.В ответ Успенская обвинила коллегу в женоненавистничестве. На очередном шоу Киркоров заявил, что, когда он ухаживал за Успенской, она с самого начала проявила алчность и хамство.
«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Попрошайка», — рассказал певец.Артисты не ограничились публичными обвинениями в адрес друг друга — они встретились в суде. Киркоров потребовал компенсацию морального ущерба в размере 12 миллионов рублей. Суд присудил ему лишь 280 тысяч, из которых 70 тысяч составили компенсацию за моральный вред.
Успенская не осталась в долгу — она подала ответный иск за клевету, потребовав опровержения и компенсацию. Суд встал на её сторону: певице присудили 90 тысяч рублей и обязали Киркорова опровергнуть свои слова в соцсетях.
«Ну что, Филя, шах и мат! Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях», — радовалась артистка.
Новый виток скандала: возвращение к старым обидамНесмотря на прошедшие судебные разбирательства, в 2025 году Успенская вновь вернулась к конфликту, воспользовавшись информацией о болезни Киркорова. Многие восприняли это как продолжение вражды и попытку снова привлечь внимание.
Продюсер Леонид Дзюник резко прокомментировал поведение певицы.
«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе все-таки интерес, потому что по большому счету она никому не нужна», — высказался он.По мнению Дзюника, высказывания Успенской — это попытка использовать момент, когда Киркоров находится в уязвимом положении. При этом он подчёркивает, что у короля российской эстрады по-прежнему аншлаг на концертах, и его популярность не снижается.
Возможные правовые последствияАдвокаты отмечают, что Киркоров имеет право подать новый иск, если будет доказано, что высказывания Успенской носят оскорбительный характер. Однако, по мнению специалистов, артист, вероятно, не станет инициировать новое судебное разбирательство.
На сегодняшний день Филипп Киркоров продолжает лечение в больнице.