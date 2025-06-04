«Если ты серая бездарная мышь, любой кастинг в драме будет адом»: Германика прошлась по Синицыной
Германика прошлась по Синицыной, назвав ее бездарной серой мышью
Режиссер Валерия Гай Германика не помнит актрису Софью Синицыну, которая назвала пробы в одну из режиссерских кинолент самыми ужасными в ее жизни.
Валерия подчеркнула, что агенту Синицыной позвонят и спросят, о каких пробах идет речь. Однако этим все не ограничилось. Германика буквально «прошлась» по Софье.
«А вообще если ты серая бездарная мышь, то любой кастинг в драме для тебя будет адом. Софья, проходите мой актерский бот, чтобы вас замечали не только по скандалам связанным с громкими именами», — поделилась режиссер в соцсетях.Перед этим Софья Синицына рассказывала, что ее самые ужасные пробы были у Гай Германики и Ольги Зуевой. Таким образом она решила поддержать певицу Диану Арбенину в конфликте с режиссером. Арбенина не захотела раздеваться в кадре, а Германике не понравилось, что певица своевольничает.