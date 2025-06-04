«Если ты серая бездарная мышь, любой кастинг в драме будет адом»: Германика прошлась по Синицыной

04 июня 2025, 11:41

Германика прошлась по Синицыной, назвав ее бездарной серой мышью

Софья Синицына (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Режиссер Валерия Гай Германика не помнит актрису Софью Синицыну, которая назвала пробы в одну из режиссерских кинолент самыми ужасными в ее жизни.





Валерия подчеркнула, что агенту Синицыной позвонят и спросят, о каких пробах идет речь. Однако этим все не ограничилось. Германика буквально «прошлась» по Софье.



