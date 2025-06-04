«Ужас, я была в шоке!»: Ханна рассказала, как едва не родила в машине в США

04 июня 2025, 11:32

Ханна рассказала, как едва не родила в машине в США

Ханна (фото: Instagram* @offi_hanna)

Певица Ханна рассказала о появлении на свет первой дочери. Роды артистка вспоминает с ужасом, передает VOICE.





В 2015 году Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Павла Курьянова (Пашу). Супруги воспитывают 6-летнюю Адриану и 2-летнюю Камиллу.



Поп-звезда откровенно рассказала о первой беременности. Ханна уехала рожать первенца в Соединенные Штаты. Малышка должна была появиться на свет в середине сентября, однако уже 3 числа артистка почувствовала схватки. Дорога в роддом заняла очень много времени.





«Тогда был праздник — то ли день флага, то ли день штата. Дороги перекрыты, нам нужно было проехать через мост, но была пробка, шел ливень. Объехать нельзя. Я уже не могу дышать, не могу терпеть. Роды в машине – я не была к такому готова. Это ужас, я в шоке. Мы с трудом успели доехать до госпиталя», — поделилась знаменистость.