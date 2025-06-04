Буланова прокомментировала решение сына не брать фамилию Радимова

Буланова о фамилии сына: «Я отношусь к этому нейтрально, но мне приятно»
Фото: Istock/Irina Gutyryak

Младший сын Татьяны Булановой, Никита, выпустил свой первый рэп-альбом, удивив поклонников певицы. В отличие от матери, Никита выбрал не поп-музыку, а рэп с ненормативной лексикой. Однако Татьяна поддерживает начинания сына.



«Мне нравится творчество сына… У него интересные тексты: они такие современные», — призналась Буланова.
Певица отметила, что Никита все делает сам и не советуется с ней.

Никита решил выступать под фамилией Булановой, а не своего отца-футболиста Владислава Радимова. Певица пожелала сыну успехов в творческой жизни.

«Я не то чтобы рада тому, что фамилия продолжает жить. Мне приятно. На самом деле я отношусь к этому нейтрально. Главное, чтобы у него все получилось», — резюмировала певица.
Виктория Иванченко

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