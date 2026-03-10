Старший сын два раза женился на одной женщине, а младший остался один в 14 лет: как сложились судьбы детей Яны Поплавской?
Яна Поплавская получила широкую известность в десять лет, сыграв роль жизнерадостной и неунывающей главной героини в музыкальной сказке «Про Красную Шапочку». Сегодня её профессиональная деятельность охватывает театр, телевидение и благотворительность. Однако личная жизнь актрисы сложилась иначе, чем она планировала: после 25 лет брака Яна рассталась с Сергеем Гинзбургом, от которого у неё двое сыновей. Как сложились судьбы наследников артистки — в материале «Радио 1».
Личная жизнь Яны Поплавской
Брак с Сергеем Гинзбургом
Яна Поплавская встретила своего первого супруга, актера Сергея Гинзбурга, во время съемок рекламного ролика. На первых порах Сергей не произвел на нее значительного впечатления, но вскоре мужчина начал проявлять к ней повышенный интерес.
Их роман развивался постепенно: пара не торопилась регистрировать брак, и только после рождения сына Клима в 1985 году они начали задумываться о свадьбе. В этот период вскрылась неприятная правда: Сергей уже состоял в браке и имел ребенка. Несмотря на это, спустя несколько лет Гинзбург добился развода и женился на Поплавской.
В последние годы их брака Сергей неоднократно изменял жене, но Яна, несмотря на это, старалась сохранить семью и прощала ему измены. Развод был сопровожден громким скандалом. По словам Поплавской, после расставания бывший супруг забрал не только все накопленные денежные средства, но и загородный дом, а также квартиру, которую бабушка завещала их сыну Климу.
«Я бы не вышла замуж за своего первого мужа. Я не хотела бы этого пути, но я его прошла. Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь. Я очень не люблю запах полыни», — рассказывала Яна в одном из интервью.
Трагедия с ребенком
В 1994 году произошло трагическое событие в жизни Яны Поплавской: на позднем сроке беременности она потеряла ребёнка из-за внезапной остановки сердца у плода. Через два года, в 1996-м, актриса стала матерью: у неё родился сын Никита. Однако появление малыша было сопряжено с трудностями: он появился на свет преждевременно и с недоразвитыми лёгкими. Чтобы сохранить беременность, Яна проходила курс гормональной терапии, что привело к увеличению её веса на 30 килограммов.
Крах брака
Трансформация внешности супруги стала для Гинзбурга последней каплей. Однажды он с презрением попросил Яну взглянуть на себя и увидеть, во что она превратилась. После этого она села на строгую диету и значительно похудела, но вернуть внимание мужа так и не смогла. Сергей начал ей изменять, и об этом Поплавская знала. Актриса предложила развестись, но Гинзбург отказался. Лишь через некоторое время, когда их браку исполнилось двадцать пять лет, он согласился на развод. Однако процесс оказался не таким простым и быстрым, как ожидала Поплавская.
Сергей тщательно подготовился к разводу. Он забрал все сбережения, закрыл доступ к семейному счету и лишил артистку юридических прав на загородный дом, приобретённый в браке. Гинзбург даже забрал однокомнатную квартиру своей матери, которую она обещала Климу. Он оставил детей без жилья и средств, что вызвало у Яны сильную ненависть к бывшему мужу. Предательство человека, с которым она прожила четверть века, сильно повлияло на её психику. Единственным спасением в этот сложный период для неё стал четырнадцатилетний Никита.
Подросток не мог видеть, как его мать плачет в ванной. Он заставлял её вставать, переодеваться и идти на работу. В какой-то момент Яне предложили работу в Киеве, и Никите пришлось остаться одному. В таком юном возрасте ему пришлось взять на себя ответственность за свою жизнь и поддерживать мать. Из-за этого сын актрисы шесть лет не общался с отцом, считая его виновным во всём произошедшем. Лишь с течением времени молодой человек смог простить родителя.
Союз с Евгением Яковлевым
С 2015 года Яна Поплавская состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым. Разница в возрасте между ними составляет 15 лет, но, по словам Яны, рядом с ним она ощущает себя моложе. В октябре 2022 года они официально оформили свои отношения.
«Могу себе позволить быть просто женщиной. Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает. Я ведь тоже плачу, переживаю, отчаиваюсь. Притом, что Женя моложе меня на 15 лет, он сильно старше меня. Все время поучает, останавливает, бережет. Он берет все бытовое на себя, а я занимаюсь профессией, творчеством», — делилась звезда с журналистами.
Сыновья Яны Поплавской
Сын Яны Поплавский Никита, ставший продюсером, обрел свое счастье со второй попытки. В первый раз он женился в 2021 году на женщине, которая была значительно старше его. Она рассчитывала на финансовую поддержку от состоятельных родителей своего молодого мужа. Однако уже через месяц Никита подал на развод, утверждая, что жена настойчиво просила его приобрести квартиру и автомобиль, хотя он сам на тот момент не располагал достаточными средствами.
Новую любовь, Ксению, Никита встретил в 2025 году. В начале 2026 года они поженились, и он принял дочь Ксении от предыдущего брака. Его старший брат Клим также дважды вступал в брак, но с одной и той же женщиной.
Клим вырос на съёмочной площадке, что предопределило его будущую профессию. Уже в три года он впервые появился на экране в рекламе, а через пару лет вместе с родителями участвовал в программе «Плоды просвещения». С детства Поплавский мечтал стать актёром и посещал Школу-студию МХАТ как вольнослушатель. Однако после окончания школы он выбрал другую профессию. Сначала он учился на юриста, но затем перевелся на экономический факультет. Но спустя несколько лет Клим всё же вернулся к творчеству и начал создавать клипы.
Отец Клима, Сергей Гинзбург, разглядев талант сына, предложил ему должность второго режиссёра. Так Поплавский начал работать над сериалами, а затем перешёл к съёмкам полнометражных фильмов. Иногда он даже снимался в эпизодических ролях и сотрудничал с Яной Поплавской. Клим настолько близок с матерью, что сделал её портрет на всю спину. Он также активно участвует в благотворительной деятельности, поддерживая фонд своей матери, который помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Поплавский снимает документальные фильмы и часто отправляется в командировки. Дома его ждут жена и дети. С Евгенией Остряковой он познакомился в начале прошлого десятилетия. Девушка была в разводе и воспитывала трёхлетнюю дочь Варвару, но это не стало препятствием для их отношений. Они поженились в 2015 году, но брак продлился всего три года и завершился по неизвестным причинам.
Во время самоизоляции бывшие супруги возобновили общение и осознали, что их чувства не угасли. Исправив ошибки прошлого, они снова расписались, устроив скромную церемонию без гостей. Вскоре после этого Евгения родила сына Илария, а ещё через пару лет у пары появилась дочь Аглая. Яна Поплавская с радостью проводит время со всеми внуками.