Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Яна Поплавская получила широкую известность в десять лет, сыграв роль жизнерадостной и неунывающей главной героини в музыкальной сказке «Про Красную Шапочку». Сегодня её профессиональная деятельность охватывает театр, телевидение и благотворительность. Однако личная жизнь актрисы сложилась иначе, чем она планировала: после 25 лет брака Яна рассталась с Сергеем Гинзбургом, от которого у неё двое сыновей. Как сложились судьбы наследников артистки — в материале «Радио 1».





Личная жизнь Яны Поплавской

Брак с Сергеем Гинзбургом

«Я бы не вышла замуж за своего первого мужа. Я не хотела бы этого пути, но я его прошла. Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь. Я очень не люблю запах полыни», — рассказывала Яна в одном из интервью.

Трагедия с ребенком

Крах брака

Сергей Гинзбург и Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Союз с Евгением Яковлевым

Евгений Яковлев и Яна Поплавская (Фото: Инстаграм* @the_yana_poplavskaya)

«Могу себе позволить быть просто женщиной. Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает. Я ведь тоже плачу, переживаю, отчаиваюсь. Притом, что Женя моложе меня на 15 лет, он сильно старше меня. Все время поучает, останавливает, бережет. Он берет все бытовое на себя, а я занимаюсь профессией, творчеством», — делилась звезда с журналистами.

Сыновья Яны Поплавской

Никита Поплавский (Фото: Инстаграм* @nikita_poplavskii)